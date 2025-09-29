«Έτσι θα σωθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας» – Τι ζητάει η αυτοκινητοβιομηχανία από την ΕΕ

Οι προμηθευτές εξαρτημάτων για αυτοκίνητα καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει κανόνες που θα εξασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά τους.

Με τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να επελαύνουν, αυξάνοντας το μερίδιό τους στην αγορά, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν απευθύνει κάλεσμα στην ΕΕ για τη λήψη μέτρων που θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητά τους, μεταξύ άλλων με το να χαλαρώσει τους στόχους για τις εκπομπές ρύπων.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ήταν η σειρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προμηθευτών Αυτοκινήτων (CLEPA) να ζητήσει χείρα βοηθείας από την ΕΕ, καλώντας την να θέσει ελάχιστες απαιτήσεις για εξαρτήματα ευρωπαϊκής προέλευσης.

Με αυτό τον τρόπο οι αυτοκινητοβιομηχανίες επί ευρωπαϊκού εδάφους θα αναγκάζονται να αγοράζουν εξαρτήματα από Ευρωπαίους προμηθευτές, συμβάλλοντας στη θωράκιση της ευρωπαϊκής αλυσίδας προμηθευτών και την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Αν και η CLEPA δεν πρότεινε συγκεκριμένο στόχο, ανέφερε ότι τέτοιοι κανόνες συνήθως απαιτούν τοπικό περιεχόμενο 70% έως 75%.

Το εν λόγω αίτημα υποβάλεται την ώρα που κορυφαίοι προμηθευτές μειώνουν θέσεις εργασίας για να αντιμετωπίσουν τη χαμηλή ζήτηση στην Ευρώπη και την πίεση τιμών από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων όπως αναφέρει το Bloomberg. Η Bosch καταργεί χιλιάδες θέσεις, ενώ ανταγωνιστές όπως η ZF Friedrichshafen AG λαμβάνουν επίπονα μέτρα για να μειώσουν τα κόστη.

Αντίστοιχα μέτρα λαμβάνουν και ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις Porsche και Volkswagen να συρρικνώνουν προσωπικό και παραγωγή καθώς αντιμετωπίζουν τις ασθενέστερες πωλήσεις στην Κίνα και τους δασμούς των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, οι ανταγωνιστές από την Κίνα επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ευρώπη με φθηνότερες μπαταρίες, κινητήρες και ηλεκτρονικά εξαρτήματα — μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους για τους καθιερωμένους προμηθευτές.