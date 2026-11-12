Η βασική αλλαγή που εισάγει το Euro 7 είναι ότι οι έλεγχοι δεν θα περιορίζονται πλέον στα καυσαέρια που εκπέμπονται από την εξάτμιση.

Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών ρύπων Euro 7 φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση των αυτοκινήτων. Η εφαρμογή του ξεκινά στις 29 Νοεμβρίου 2026 για τους νέους τύπους επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, ενώ από τις 29 Νοεμβρίου 2027 θα αφορά όλα τα νέα οχήματα των συγκεκριμένων κατηγοριών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1257.

Η βασική αλλαγή που εισάγει το Euro 7 είναι ότι οι έλεγχοι δεν θα περιορίζονται πλέον στα καυσαέρια που εκπέμπονται από την εξάτμιση. Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο αξιολόγησης των εκπομπών θα περιλαμβάνονται και άλλες πηγές ρύπανσης που συνδέονται με την καθημερινή χρήση ενός αυτοκινήτου, όπως η φθορά των φρένων και των ελαστικών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα μικροσκοπικά σωματίδια που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα κάθε φορά που ο οδηγός πατά το φρένο. Πρόκειται για τη γνωστή μαύρη σκόνη που συσσωρεύεται συχνά στις ζάντες των αυτοκινήτων και προκύπτει από την τριβή και τη φθορά των υλικών του συστήματος πέδησης. Με το Euro 7, οι συγκεκριμένες εκπομπές αποκτούν πλέον θεσμικό πλαίσιο ελέγχου, καθώς αναγνωρίζονται ως μια επιπλέον πηγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Το όριο για τα φρένα

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης ή diesel, καθώς και για τα υβριδικά και Plug-in Hybrid, το αρχικό όριο ορίζεται στα 7 mg ανά χιλιόμετρο, ενώ στα ηλεκτρικά το όριο θα 3 mg ανά χιλιόμετρο. Τα όρια στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι αυστηρότερα, γιατί τα τελευταία έχουν ισχυρή τεχνολογία ανάκτησης ενέργειας που σταματάει το αυτοκίνητο χωρίς ο οδηγός να πατάει τόσο συχνά το φρένο. Αυτό έχει ως συνέπεια και την ταυτόχρονη μείωση της φθοράς των φρένων, των τακακιών και των δίσκων.

Στο στόχαστρο και τα ελαστικά

Εκτός από τα φρένα στο στόχαστρο για τα μικροσωματίδια μπαίνουν και οι ρύποι που προέρχονται από τα ελαστικά, καθώς και αυτά αφήνουν τμήματα του πέλματός τους στην άσφαλτο. Το Euro 7 προβλέπει νέες διαδικασίες μέτρησης και περιορισμούς για τη φθορά τους, με τη σχετική εφαρμογή να ξεκινά σταδιακά από την 1η Ιουλίου 2028 για τους νέους τύπους ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων.

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Μεγαλύτερη επιβάρυνση θα έχουν τα ελαστικά που προορίζονται για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς τα τελευταία είναι βαρύτερα, άρα έχουν μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά, ενώ οι αυξημένες επιδόσεις έχουν ως αποτέλεσμα την πρόωρη φθορά τους.

Τι θα ισχύει για την χωρητικότητα της μπαταρίας

Για τα αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα, το Euro 7 προβλέπει ότι η μπαταρία πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής της χωρητικότητας για τα πρώτα πέντε χρόνια ή 100.000 χλμ. Στη συνέχεια, το ελάχιστο ποσοστό διαμορφώνεται στο 72% για περίοδο έως οκτώ ετών ή 160.000 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες συνθήκες ελέγχου.

Τι ισχύει για τα ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των μέτρων δεν αλλάζει κάτι άμεσα στα αυτοκίνητα που ήδη κυκλοφορούν και δεν απαιτούνται εργασίες σε φρένα, ελαστικά και κινητήρα λόγω της εισαγωγής του Euro 7 από τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Οι αλλαγές θα περάσουν σταδιακά στα νέα μοντέλα που θα πρωτοκυκλοφορήσουν, με τους κατασκευαστές να προσαρμόζουν σταδιακά τις αλλαγές στα νέα τους μοντέλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ