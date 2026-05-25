Euro NCAP: Αναθεωρεί τις δοκιμές του στα συστήματα ADAS

Καθώς η δυσπιστία των οδηγών απέναντι στα συστήματα υποβοήθησης αυξάνεται, ο Euro NCAP ανακοινώνει ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη τεχνολογιών που προσαρμόζονται στο προφίλ του χρήστη.

Η έλευση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), επιβεβλημένη πλέον από τους κανονισμούς GSR2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις στους χρήστες.

Παρά την αίσθηση ασφάλειας που προσφέρουν, ένα σημαντικό ποσοστό οδηγών θεωρεί τις επεμβάσεις τους ενοχλητικές, παρεμβατικές ή ακόμη και αποσπασματικές, οδηγώντας πολλούς στην πρακτική της απενεργοποίησής τους σε κάθε διαδρομή.

Ο Euro NCAP, αναγνωρίζοντας αυτό το πρόβλημα, προωθεί μια νέα γενιά έξυπνων τεχνολογιών που δεν επιβάλλονται, αλλά προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και την κατάσταση του οδηγού.

Τα συστήματα γίνονται «εξυπνότερα»

Σύμφωνα με τον Adriano Palao, τεχνικό διευθυντή για τα συστήματα ADAS στον οργανισμό, το κλειδί βρίσκεται στην ικανότητα των συστημάτων να «κατανοούν» τον οδηγό. Μια σύγχρονη υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας δεν πρέπει να παρεμβαίνει όταν ο οδηγός έχει τον πλήρη έλεγχο, αλλά να επεμβαίνει μόνο όταν τα συστήματα παρακολούθησης εντοπίζουν απώλεια προσοχής.

Η τεχνολογία οφείλει να διακρίνει τις πραγματικά επικίνδυνες καταστάσεις από τις καθημερινές ενέργειες, όπως η ρύθμιση του κλιματισμού, αποφεύγοντας έτσι την αίσθηση του «πατροναρίσματος» που προκαλεί δυσφορία.

Εξατομίκευση στα συστήματα ασφαλείας

Παράλληλα, η εξέλιξη επεκτείνεται στα συστήματα προστασίας σε περίπτωση σύγκρουσης. Με τη χρήση προηγμένων αισθητήρων και καμερών μέσα στην καμπίνα, τα καθίσματα και οι αερόσακοι θα ρυθμίζουν την απόδοσή τους βάσει της σωματικής διάπλασης και της θέσης των επιβατών, ενώ η κάμερα θα εντοπίζει επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως η εσφαλμένη χρήση της ζώνης ασφαλείας ή η τοποθέτηση των ποδιών στο ταμπλό.

Για να επικυρώσει την αξιοπιστία αυτών των συστημάτων, ο Euro NCAP εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα αξιολόγησης σε πραγματικές συνθήκες. Τα οχήματα θα δοκιμάζονται πλέον σε δημόσιο οδικό δίκτυο, διανύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και με τη χρήση εξειδικευμένων αισθητήρων, ο οργανισμός θα καταγράφει την απόκριση των συστημάτων σε πραγματικό χρόνο, με στόχο τα δεδομένα που θα ληφθούν να ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη και την εμπιστοσύνη του στα συστήματα ADAS.