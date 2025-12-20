Euro NCAP: Το VW T-Roc ανάμεσα στα 5άστερα μοντέλα

Νωρίτερα τον Μάιο, το Volkswagen Tayron είχε ήδη λάβει την πολύ σημαντική βαθμολογία των πέντε αστέρων.

Πρόσφατα ο ευρωπαϊκός οργανισμός δοκιμών πρόσκρουσης Euro NCAP ανακοίνωσε τα τελευταία αποτελέσματα των δοκιμών ασφαλείας του για το έτος 2025.

Το νέο VW T-Roc απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων, πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση (91%) στον τομέα της προστασίας των ενήλικων επιβατών.

«Αυτή η εξαιρετική συνολική βαθμολογία αποτελεί απόδειξη της ολοκληρωμένης φιλοσοφίας ασφάλειας του compact SUV, η οποία πληροί τις πιο πρόσφατες, ιδιαίτερα απαιτητικές διαδικασίες δοκιμών. Το νέο T-Roc συγκαταλέγεται επομένως στα καλύτερα οχήματα στην κατηγορία του», αναφέρει η VW.

Ειδικότερα, η αξιολόγηση κάλυψε τους τομείς «προστασία των ενήλικων επιβατών», «προστασία των παιδιών» και «προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου», καθώς και «προστασία των πεζών». Οι δοκιμαστές του Euro NCAP δίνουν επίσης μεγάλη έμφαση στην πρόληψη ατυχημάτων. Και σε αυτόν τον τομέα, το compact SUV, το οποίο ήδη από την εισαγωγική του έκδοση διαθέτει στον βασικό του εξοπλισμό πολλά συστήματα υποβοήθησης οδηγού και πέδησης έκτακτης ανάγκης, εξασφάλισε υψηλές βαθμολογίες κατά τις δοκιμές.

Νωρίτερα τον Μάιο, το Volkswagen Tayron είχε ήδη λάβει την πολύ σημαντική βαθμολογία των πέντε αστέρων. Επιπλέον, οι επαναξιολογήσεις του Euro NCAP των Golf, ID.3 και ID.4 για το 2025, αποδεικνύουν ότι αυτά τα μοντέλα Volkswagen, χάρη στις συνεχείς βελτιώσεις, εξακολουθούν να επιτυγχάνουν βαθμολογίες πέντε αστέρων.

Τα βασικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού του νέου T–Roc συνοπτικά:

Λειτουργία αυτόματης πέδησης σε στροφή εμπρός από αντίθετα ερχόμενο όχημα και υποβοήθηση στο σύστημα διεύθυνσης για αποφυγή της σύγκρουσης

Ανίχνευση απόσπασης προσοχής και υπνηλίας

Λειτουργία αυτόματης συγκράτησης (AutoHold) για το ηλεκτρονικό χειρόφρενο

Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα

Υποβοήθηση στάθμευσης (προειδοποιητικά σήματα για τυχόν εμπόδια τόσο μπροστά όσο και πίσω)

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESP)

Υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων “LightAssist”

Περιοριστής ταχύτητας με προγνωστική λειτουργία ελέγχου

Cruise control

Προσαρμοζόμενο cruisecontrol (ACC) (στάνταρ από το επίπεδο εξοπλισμού “Life”)

Υποβοήθηση διασταύρωσης

Πέδηση έκτακτης ανάγκης “FrontAssist” με ανίχνευση πεζών και ποδηλατών

Υποβοήθηση στάθμευσης “ParkAssist Plus” (στάνταρ από τα επίπεδα εξοπλισμού “Style” και “R-Line”)

Κάμερα οπισθοπορείας “RearView” (στάνταρ από το επίπεδο εξοπλισμού “Life”)

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας “LaneAssist”

Υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας “SideAssist” με ειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας πίσω και προειδοποίηση αποβίβασης

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας

Τα ακόλουθα συστήματα υποβοήθησης οδηγού είναι επίσης διαθέσιμα ως προαιρετικές επιλογές για το T-Roc.

Πακέτο τεχνολογίας “IQ.DRIVE” με

– Σύστημα υποβοήθησης “TravelAssist” συμπεριλαμβανομένων των “Lane Assist” και “Emergency Assist”

– Προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών

– Επισκόπηση περιβάλλοντος “Area View” συμπεριλαμβανομένης κάμερας οπισθοπορείας “Rear View”

– Head-up οθόνη ενδείξεων στο παρμπρίζ

Το πρώτο T-Roc κυκλοφόρησε το 2017 και είναι το δεύτερο πιο επιτυχημένο SUV Volkswagen παγκοσμίως μετά το Tiguan. Η δεύτερη γενιά που παρουσιάζεται τώρα έχει βελτιωθεί σε όλους τους τομείς: Με ολοκαίνουργιους υβριδικούς κινητήρες, ένα νέο και πολύ υψηλής ποιότητας εσωτερικό που περιλαμβάνει συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, λειτουργικά συστήματα επόμενης γενιάς, με περισσότερο χώρο στο εσωτερικό και το πορτμπαγκάζ, και συστήματα υποβοήθησης οδηγού στο επίπεδο των επόμενων ανώτερων κατηγοριών, το T-Roc κάνει ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός. Και επιπλέον: διαθέτει νέα, χαρισματική και με καθαρές γραμμές σχεδίαση.