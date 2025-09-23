Euro NCAP: Ξεχώρισε ανάμεσα στα μεγάλα SUV το smart #5

Το μοντέλο κατέγραψε υψηλές επιδόσεις και στους τέσσερις βασικούς τομείς αξιολόγησης.

Την κορυφαία βαθμολογία των 5 αστέρων απέσπασε το smart #5 στις τελευταίες δοκιμές του Euro NCAP. Όπως ανακοινώνει η smart, πρόκειται για την υψηλότερη συνολικά βαθμολογία από όλα τα μεγάλα SUV που έχουν δοκιμαστεί μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια του 2025 όσον αφορά στην ασφάλεια.

Το μοντέλο κατέγραψε υψηλές επιδόσεις και στους τέσσερις βασικούς τομείς αξιολόγησης: 93% στην προστασία παιδιών-επιβατών, 92% στα συστήματα υποστήριξης ασφαλείας, 84% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 88% στην προστασία ενηλίκων επιβατών.

Με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα κάθε μοντέλο της τρέχουσας γκάμας της smart — το smart #1, το smart #3 και πλέον και το smart #5 — φέρει την κορυφαία αξιολόγηση του Euro NCAP.

Καθοριστικό ρόλο στη βαθμολογία των 5 αστέρων διαδραμάτισε η παθητική ασφάλεια του smart #5: ένα υβριδικό αμάξωμα από χάλυβα και αλουμίνιο, κατασκευασμένο από υλικά υψηλής αντοχής σε ποσοστό 82%, δημιουργεί ένα άκαμπτο κλωβό ασφαλείας γύρω από τους επιβάτες.

Το smart #5 προσφέρει, επίσης, πλήρη κάλυψη με υλικά υψηλής αντοχής στις πλευρικές πόρτες όπως και στο άνοιγμα της πίσω πόρτας για να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη προστασία των επιβατών. Διαθέτει δε επτά αερόσακους ως πρόσθετο επίπεδο προστασίας.

Ως τεχνολογική ναυαρχίδα της μάρκας, το smart #5 εξοπλίζεται με μια σειρά έξυπνων συστημάτων που έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τους κινδύνους ατυχήματος.

Κορυφαίο χαρακτηριστικό αποτελεί το αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης smart Autonomous Emergency Braking, το οποίο έλαβε βαθμολογία 97% από τον Euro NCAP.

Το smart #5 διαθέτει επίσης τα συστήματα Emergency Lane Keep Assist, παρακολούθηση οδηγού για ανίχνευση κόπωσης ή απόσπασης προσοχής, καθώς και σύστημα καμερών 360° για πλήρη κάλυψη του περιβάλλοντος. Όλες αυτές οι τεχνολογίες μαζί συνέβαλαν στη βαθμολογία 92% για τα συστήματα υποστήριξης ασφαλείας και 84% για την προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου.

Το smart #5 σχεδιάστηκε από τη Mercedes και ενσωματώνει τυπικά σχεδιαστικά στοιχεία της smart, όπως η πανοραμική οροφή τύπου halo, οι χωρίς πλαίσιο πόρτες και οι κοντοί εμπρός και πίσω πρόβολοι. Το smart #5 διαθέτει μεταξόνιο 2.900 χλστ., με συνολικό μήκος 4.705 χλστ.