Έβαλαν 20 τόνους πάνω σε κάθισμα αυτοκινήτου – Δείτε τι συνέβη

Τα καθίσματα του συγκεκριμένου minivan είναι τόσο ανθεκτικά, ώστε το αφρώδες υλικό στο εσωτερικό τους μπορεί να πατηθεί ξανά και ξανά από οχήματα.

Η Zeekr, η οποία συνδέεται με τη Volvo μέσω της κοινής μητρικής εταιρείας Geely, αποφάσισε να επανασχεδιάσει το αφρώδες υλικό που χρησιμοποιείται στα καθίσματα του πολυμορφικού Zeekr 009. Και, για να αποδείξει την αντοχή του, το υπέβαλε σε ένα μάλλον ασυνήθιστο τεστ: το πάτησε με εννέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και, για το τελικό στάδιο, με ένα φορτηγό 20 τόνων.

Τα καθίσματα του συγκεκριμένου minivan είναι τόσο ανθεκτικά, ώστε το αφρώδες υλικό στο εσωτερικό τους μπορεί να πατηθεί ξανά και ξανά από οχήματα, χωρίς να παραμορφώνεται μόνιμα και επανερχόμενο κάθε φορά στο αρχικό του σχήμα.

Η Zeekr δημιούργησε το συγκεκριμένο υλικό συνδυάζοντας τρία διαφορετικά στρώματα: ένα ιδιαίτερα ελαστικό αφρώδες υλικό στο επάνω μέρος, ένα πυκνότερο υλικό από κάτω, το οποίο ανταποκρίνεται ταχύτερα στις πιέσεις, και ένα παχύ στρώμα μαλακού αφρώδους υλικού στη βάση.

Σύμφωνα με τη Zeekr, η συγκεκριμένη σύνθεση προσφέρει κατά 1,5 φορά καλύτερη απορρόφηση κραδασμών σε σχέση με τα συμβατικά αφρώδη υλικά καθισμάτων.

Πώς όμως συμπεριφέρεται υπό ακραία πίεση;

Για να το διαπιστώσει, η εταιρεία τοποθέτησε ένα κομμάτι του υλικού στο έδαφος και πέρασε από πάνω του διαδοχικά 10 οχήματα, ξεκινώντας με εννέα δικά της ηλεκτρικά μοντέλα. Και επειδή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ιδιαίτερα βαριά, η δοκιμή ήταν ήδη αρκετά απαιτητική. Ωστόσο, η Zeekr αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα, περνώντας πάνω από το αφρώδες υλικό ένα φορτηγό συνολικού βάρους 20 τόνων.

Το ερώτημα ήταν απλό: θα συνθλιβόταν και θα παρέμενε παραμορφωμένο ή θα επέστρεφε στο αρχικό του σχήμα;

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Zeekr δεν θα είχε πραγματοποιήσει ολόκληρη αυτή τη δοκιμή αν δεν ήταν αρκετά σίγουρη για το αποτέλεσμα. Το αφρώδες υλικό γέμισε, φυσικά, με ίχνη από τα ελαστικά και υπολείμματα του δρόμου. Ωστόσο, όταν η εταιρεία επανέλαβε τη δοκιμή, τοποθετώντας μάλιστα ένα ποτήρι νερό πάνω στο υλικό, το ίδιο κομμάτι εξακολουθούσε να λειτουργεί κανονικά και να απορροφά τους κραδασμούς καλύτερα από ένα συμβατικό αφρώδες υλικό.