Έβαλαν το ChatGPT να οδηγήσει αυτοκίνητο (+video)

Ερευνητές θέλησαν να δουν πόσο καλά ανταποκρίνεται ένας τυπικός AI agent στην οδήγηση.

Τι συμβαίνει όταν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Claude ή το GPT, κάθεται πίσω από το τιμόνι και οδηγεί ένα αυτοκίνητο; Σίγουρα, ορισμένα συστήματα αυτόνομης οδήγησης χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όμως είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη συγκεκριμένη εργασία.

Ερευνητές θέλησαν να δουν πόσο καλά ανταποκρίνεται ένας τυπικός AI agent στην οδήγηση, χρησιμοποιώντας hardware οπτικής αντίληψης της Comma και το OpenPilot. Τα αποτελέσματα σίγουρα δεν θα κάνουν κανέναν να σπεύσει να εγκαταλείψει τη θέση του οδηγού, είναι όμως αποκαλυπτικά.

Οι Aditya Ramabadran, Simon Mahns και Tobias Gessler δημιούργησαν το DrivingBench: ένα απλό τεστ για τα μοντέλα Claude, GPT και Grok, με στόχο να διασχίσουν μια σύντομη διαδρομή από ένα σημείο σε ένα άλλο, μέσα σε έναν χώρο στάθμευσης, με μερικές στροφές, η οποία οριοθετείται από μικρούς κώνους.

Σε κάθε agent δόθηκε η ίδια εντολή, με τις ίδιες οδηγίες και κατευθύνσεις να περιγράφει τι βλέπει και τι κάνει μετά από κάθε βήμα, καθώς και ο πλήρης έλεγχος ενός Toyota Corolla. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής σταματούν τακτικά, επειδή οι εντολές αποστέλλονται σε data farms μέσω ασύρματου hotspot, και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε μία συνεχή συνομιλία. Κάθε agent έχει τρεις προσπάθειες για να τα καταφέρει.

We gave ChatGPT, Claude, and Grok control of a real Toyota Corolla 🚗, steering/gas/brakes, no human driving (just a foot over the brake). Only one model was able to complete our entire driving course. Introducing DrivingBench. 🔥⌛️🏁 https://t.co/HhukXrByus — DrivingBench (@DrivingBench) September 21, 2026

Μόνο ένα τα κατάφερε

Αυτό που διαπίστωσε η ομάδα του DrivingBench είναι ότι δεν είναι καλά σε αυτό. Από τις 11 προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν με τέσσερις διαφορετικούς agents, οι οκτώ δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν περισσότερο από το 11% της διαδρομής, καταλήγοντας να συγκρούονται ήδη στην πρώτη στροφή.

Το Grok αρχικά θεώρησε ότι ένα κενό ανάμεσα στους μικρούς κώνους που σχημάτιζαν το εξωτερικό όριο της διαδρομής ήταν μια πύλη από την οποία έπρεπε να περάσει. Έτσι, στην πρώτη του προσπάθεια οδήγησε κατευθείαν έξω από τη διαδρομή, τερματίζοντας μετά από μόλις δύο εντολές.

Ένα μοντέλο GPT απέτυχε εν μέρει επειδή επινόησε έναν κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι κώνοι στη μία πλευρά της διαδρομής είχαν όλοι το ίδιο χρώμα, παρότι η αρχική, γραμμένη από άνθρωπο εντολή προειδοποιούσε ρητά ότι αυτό δεν ίσχυε. Πολλοί από τους agents, επίσης, απλώς δεν έστριβαν αρκετά, καθώς δεν μπορούσαν να υπολογίσουν πόση γωνία διεύθυνσης απαιτούνταν για να πάρουν σωστά τις στροφές.

Με μία εξαίρεση, όμως, καθώς το GPT-6 Astra ήταν ο μοναδικός agent που κατάφερε να ολοκληρώσει ολόκληρη τη διαδρομή, στη δεύτερη προσπάθειά του. Η πορεία που ακολούθησε ήταν κάπως παράξενη, καθώς κινούνταν πολύ κοντά στη μεγάλη δεξιά στροφή, ακριβώς πριν από το τετράγωνο τερματισμού.