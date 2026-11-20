Το τέχνασμά του παραλίγο να πετύχει: οι υπόλοιποι οδηγοί πράγματι έκαναν στην άκρη για να τον αφήσουν να περάσει με μεγάλη ταχύτητα. Μόνο που στον δρόμο του βρέθηκε μια πραγματική αστυνομική περιπολία.

Το να τοποθετήσει κανείς έναν περιστρεφόμενο φάρο στο αυτοκίνητό του για να προσπεράσει όλους τους υπόλοιπους οδηγούς μέσα στην κίνηση είναι κάτι που πιθανότατα ορισμένοι έχουν σκεφτεί. Ένας Γάλλος όμως, το έκανε πράξη.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός οδηγός πίστεψε ότι είχε βρει την ιδανική λύση για να ξεφύγει γρηγορότερα από το μποτιλιάρισμα στον αυτοκινητόδρομο Α13 στη Γαλλία.

Χρησιμοποιώντας έναν μπλε περιστρεφόμενο φάρο, σειρήνα και στρατιωτική παραλλαγή, ο 23χρονος οδηγός κατάφερε να ξεγελάσει προσωρινά τους υπόλοιπους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου Α13, κοντά στη Ρουέν.

#Insolite | Hier soir sur l’A13, un automobiliste de 23 ans a tenté de fendre le trafic avec un faux gyrophare bleu et une sirène diffusée sur son autoradio.🚨🎶 Intercepté par une vraie patrouille, il repart avec des amendes, une saisie et une procédure judiciaire.⚖️ #Protéger! https://t.co/E2897rq4Yr — Police nationale 76 (@PoliceNat76) November 13, 2026

Σκοπός του ήταν να προσποιηθεί ότι επρόκειτο για αστυνομικό όχημα σε αποστολή, ώστε να επιστρέψει στο σπίτι του αποφεύγοντας την κίνηση. Αρχικά, το τέχνασμα φαινόταν να πετυχαίνει, καθώς οι υπόλοιποι οδηγοί πράγματι έκαναν στην άκρη για να τον αφήσουν να περάσει. Στη συνέχεια ωστόσο, βρέθηκε στην πορεία του ένα περιπολικό της Αστυνομίας, και εκεί, η τύχη του διακόπηκε.

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Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν γρήγορα ότι δεν επρόκειτο για συνάδελφό τους και τον ακινητοποίησαν στο ύψος του χώρου στάθμευσης Criquebeuf-sur-Seine.

Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης

Έχοντας συλληφθεί επ’ αυτοφώρω, ο νεαρός δεν είχε περιθώρια να αρνηθεί τα γεγονότα. Η Αστυνομία του επέβαλε επιτόπου πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ ο περιστρεφόμενος φάρος κατασχέθηκε.

Πλέον, θα πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για αντιποίηση συμβόλων και διακριτικών που προορίζονται αποκλειστικά για τις δημόσιες αρχές.

Πρόκειται για σοβαρό αδίκημα σύμφωνα με τον γαλλικό Ποινικό Κώδικα, για το οποίο προβλέπεται πιθανή ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως έναν χρόνο. Επιπλέον, ενδέχεται να κληθεί να καταβάλει ένα σημαντικό χρηματικό πρόστιμο, ύψους από 7.500 έως 15.000 ευρώ.

Τι κυρώσεις προβλέπονται στην Ελλάδα

Η προσποίηση οχήματος άμεσης ανάγκης για κατά προτεραιότητα κίνηση κατατάσσεται στις κατηγορίες Ε2-Α (πρόστιμο 150 €) και Σ (αφαίρεση διπλώματος για 40 ημέρες).