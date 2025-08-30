Έβαλε πλώρη για Ευρώπη το Leapmotor B10

Το αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV θα παρουσιαστεί στο ευρωπαϊκό κοινό στην προσεχή Έκθεση του Μονάχου.

Το ταξίδι του προς την Ευρώπη ξεκίνησε το Leapmotor B10. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV θα παρουσιαστεί στην έκθεση IAA Mobility 2025, στο Μόναχο στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ προετοιμάζεται για τις πρώτες παραδόσεις του στην ευρωπαϊκή αγορά.

Όπως αναφέρει η κινεζική μάρκα, το διεθνές λανσάρισμα του B10 δεν αποτελεί απλά μια επίδειξη τεχνολογικής δύναμης, αλλά και ένα ορόσημο στη μετάβαση από την «εξαγωγή προϊόντων» στην «εξαγωγή ποιότητας».

Leapmotor B10: Καθορίζοντας νέο σημείο αναφοράς για τα έξυπνα SUV

Η αποστολή του Leapmotor B10 σηματοδοτεί μια νέα φάση στην επεκτατική στρατηγική της Leapmotor. Η Leapmotor International έχει ήδη ιδρύσει περισσότερα από 700 σημεία πώλησης και εξυπηρέτησης σε περίπου 30 διεθνείς αγορές.

Έως το 2025, το SUV θα κυκλοφορήσει σε πάνω από 30 χώρες και περιοχές, όπως η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή, η Αφρική, η Ασία-Ειρηνικός και η Νότια Αμερική.

Η Ευρώπη αποτελεί τον βασικότερο εξαγωγικό προορισμό, με τιμή που θα κυμαίνεται περίπου στα 30.000 ευρώ (ανάλογα με την αγορά), καθιστώντας το B10 ένα από τα πιο ανταγωνιστικά ηλεκτρικά SUV στην κατηγορία του.

«Η Leapmotor θα συνεχίσει να προωθεί μοντέλα υψηλής ποιότητας, προσφέροντας “έξυπνες”, “πράσινες” και ευχάριστες λύσεις μετακίνησης για τους χρήστες παγκοσμίως, γράφοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνοποίηση του brand», επισημαίνει σε ανακοίνωση η εταιρεία.

Το μήκους 4,52 μέτρων SUV κινείται από ηλεκτροκινητήρα 218 PS ο οποίος αντλεί ενέργεια από μπαταρία χωρητικότητας 56,2 ή 67,1 kWh, ενώ θα διατεθεί στην Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025.