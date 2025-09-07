EX60: Καθ’ όδόν το ηλεκτρικό μοντέλο της Volvo με τη μεγαλύτερη αυτονομία

Το premium μεσαίου μεγέθους SUV θα πρωταγωνιστήσει στη μετάβαση της μάρκας σε έναν πλήρως «εξηλεκτρισμένο» κατασκευαστή.

Στην αποκάλυψη του ολοκαίνουργιου Volvo EX60 θα προχωρήσει η Volvo στις 21 Ιανουαρίου 2026, μέσω διαδικτυακής εκδήλωσης που θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Στοκχόλμη.

Θα είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που θα αξιοποιεί την τελευταίας γενιάς τεχνολογική βάση της μάρκας. Σύμφωνα με τη σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία, το EX60 θα έχει τη μεγαλύτερη αυτονομία από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο που φέρει το έμβλημά της, ενώ θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ οδηγού και οχήματος.

Παράλληλα, πρόκειται για το παρθενικό πλήρως ηλεκτρικό όχημα της μάρκας στα premium μεσαίου μεγέθους SUV, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος της εταιρείας στην εξέλιξή της σε έναν πλήρως «εξηλεκτρισμένο» κατασκευαστή.

Το ΕΧ60 θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Torslanda στη σουηδική πόλη Γκέτεμποργκ, ενώ η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο μισό του 2026.

Η Volvo δεν αποκαλύπτει τα σχεδιαστικά γνωρίσματα του μοντέλου, αλλά όπως φαίνεται από την teaser εικόνα, και δη τα μπροστινά και πίσω φωτιστικά σώματα, δεν θα αποκλίνει από τη φιλοσοφία που ακολουθούν τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας.