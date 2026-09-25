Εξάτροχο Ford πωλείται για 5.000 ευρώ

Ο αρχικός σκοπός της κατασκευής φέρεται να ήταν να δημιουργηθεί ένα κινούμενο διαφημιστικό όχημα.

Η μετατροπή ενός συνηθισμένου Ford EcoSport Titanium του 2019 σε ένα μακρύτερο, εξάτροχο «διαφημιστικό όχημα» πρέπει να χρειάστηκε αμέτρητες ώρες κοπής, κατασκευής, εφαρμογής, επανατοποθέτησης, βαφής και φινιρίσματος.

Τώρα, αυτό το αυτοκίνητο έχει βγει για πώληση στο διαδικτυακό ιστότοπο για on line πωλήσεις αυτοκινήτων, Βring Α Trailer -χωρίς ελάχιστη τιμή εκκίνησης, αλλά με προσφορές που ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ.

Ο μετατροπέας πρόσθεσε ένα επιπλέον πίσω τμήμα αμαξώματος και υποπλαίσιο, κατασκεύασε πάνελ πλήρωσης, διατήρησε την πίσω πόρτα που ανοίγει στο πλάι, επένδυσε με μοκέτα τον μεγαλύτερο χώρο αποσκευών και, για κερασάκι στην τούρτα, πρόσθεσε μια εντυπωσιακά περιττή -και σχεδόν σίγουρα επιβαρυντική για τις επιδόσεις- αεροτομή στην οροφή.

Το αποτέλεσμα είναι παράξενο, αλλά δεν δείχνει μισοτελειωμένο.

Τα πρόσθετα πάνελ φαίνεται να έχουν ενσωματωθεί αρκετά καλά, η μαύρη βαφή είναι ομοιόμορφη και και οι έξι ζάντες των 17 ιντσών είναι ίδιες.

Ό,τι κι αν πιστεύει κανείς για την αρχική ιδέα, κάποιος την ακολούθησε μέχρι το τέλος.

Δυστυχώς, σχεδόν όλη αυτή η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην επέκταση του EcoSport πίσω από τις πίσω πόρτες. Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες εξακολουθούν να έχουν τον ίδιο στριμωγμένο χώρο στη δεύτερη σειρά με αυτόν του κανονικού crossover.

Τουλάχιστον, υπάρχει σημαντικά περισσότερος χώρος για αποσκευές.

Ο αρχικός σκοπός της κατασκευής φέρεται να ήταν να δημιουργηθεί ένα κινούμενο διαφημιστικό όχημα. Υπό αυτό το πρίσμα, τα πλευρικά πάνελ χωρίς παράθυρα και ο μεγαλύτερος χώρος φόρτωσης βγάζουν κάποιο νόημα.

Φωτογραφία: Bring A Trailer

Την κίνηση αναλαμβάνει ο ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος κινητήρας 2,0 λίτρων της Ford, ο οποίος αποδίδει 166 ίππους.

Το εργοστασιακό σύστημα τετρακίνησης κινεί τον μπροστινό και τον μεσαίο άξονα, ενώ το ζευγάρι τροχών που βρίσκεται στο πίσω μέρος απλώς ακολουθεί.

Οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 5.500 δολάρια (περίπου 5.000 ευρώ).

Ποιος, λοιπόν, πληρώνει ένα τέτοιο ποσό γι’ αυτό;

Ίσως κάποια επιχείρηση που θέλει ένα διαφημιστικό όχημα που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει.

Ή, ίσως, ένας συλλέκτης περίεργων αυτοκινήτων.