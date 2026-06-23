Εξετάζεται το λανσάρισμα ενός πιο προσιτού Renault 5

Τα Renault 5 και Renault 4 ίσως προσφερθούν με τη μπαταρία του νέου Twingo, ώστε να μειωθεί το κόστος απόκτησής τους.

Σε τροχιά αναζήτησης λύσεων για να καταστήσει το νέο Renault 5 ακόμη πιο προσιτό στο αγοραστικό κοινό βρίσκεται η γαλλική μάρκα.

Τα στελέχη της εταιρείας εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να προσφέρουν τόσο το Renault 5 όσο και το επερχόμενο Renault 4 με τη μπαταρία του νέου Twingo, μια κίνηση που αναμένεται να συμπιέσει σημαντικά το κόστος παραγωγής και, κατ’ επέκταση, την τιμή τους.

Μπαταρία LFP αντί για NMC

Την είδηση επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Renault στο Ηνωμένο Βασίλειο, Adam Wood, μιλώντας στο περιοδικό Auto Express. Όπως επεσήμανε, η τεχνολογία LFP που υιοθετείται στην μπαταρία του Twingo αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του μελλοντικού προϊοντικού χάρτη της φίρμας, συμπεριλαμβανομένων των R4 και R5.

Σήμερα, τα δύο μοντέλα χρησιμοποιούν μπαταρίες χημείας NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου). Αν και η συγκεκριμένη τεχνολογία εξασφαλίζει ανώτερη ενεργειακή πυκνότητα και καλύτερη απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες, συνοδεύεται από υψηλό κόστος κατασκευής λόγω των σπάνιων υλικών που απαιτεί.

Αντίθετα, οι μπαταρίες LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) προσφέρουν ένα σαφές οικονομικό πλεονέκτημα, το οποίο ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη στρατηγική της Renault για τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης.

Σύμφωνα με τον Wood, η τεχνολογία LFP προορίζεται για τις εισαγωγικές εκδόσεις «Urban Range» των δύο μοντέλων, αντικαθιστώντας πιθανότατα την τρέχουσα μπαταρία NMC των 40 kWh. Στον αντίποδα, οι εκδόσεις «Comfort Range», που εφοδιάζονται με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 54 kWh, θα διατηρήσουν τη χημεία NMC για μέγιστη αυτονομία.

Στόχος η χαμηλότερη τιμή

Η μετάβαση αυτή, ακόμη και με τη διατήρηση της ίδιας χωρητικότητας, εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στη Renault να ρίξει την τιμή εκκίνησης του R5 και του R4 κάτω από τα σημερινά δεδομένα, τα οποία για την ελληνική αγορά διαμορφώνονται στις 23.900 ευρώ και 25.900 ευρώ αντίστοιχα.

Παρά το γεγονός ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε θεωρητικά να δημιουργήσει εσωτερικό ανταγωνισμό με το Twingo, η διοίκηση της Renault δεν δείχνει να ανησυχεί. Όπως εξήγησε ο Wood, τα μοντέλα θα διατηρήσουν σαφείς αποστάσεις μεταξύ τους, καθώς θα προσφέρουν διαφορετικές αυτονομίες, με το Renault 5 να παραμένει σε υψηλότερη κατηγορία τιμής, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερους χώρους.