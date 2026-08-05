Έξι πολύ σπάνια μοντέλα που φτιάχτηκαν από γνωστές μάρκες

Κάποια αποσύρθηκαν σύντομα λόγω υψηλού κόστους, όπως το buggy της Volkswagen, που βασιζόταν στο Beetle και προοριζόταν για την αγορά της Αυστραλίας.

Όταν ακούμε για αυτοκίνητα περιορισμένης παραγωγής, το μυαλό μας συνήθως πηγαίνει σε εξωτικές Ferrari, Lamborghini ή άλλες μικρές εταιρείες που κατασκευάζουν ελάχιστες μονάδες. Υπάρχουν, όμως, και αρκετές περιπτώσεις όπου ακόμη και μεγάλοι κατασκευαστές μαζικής παραγωγής δημιούργησαν μοντέλα που έμειναν στην ιστορία για τη σπανιότητά τους.

Ορισμένα αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από το κοινό στο οποίο απευθύνονταν, για διάφορους λόγους, όπως η BMW 507. Άλλα αποσύρθηκαν σύντομα λόγω υψηλού κόστους, όπως το buggy της Volkswagen, που βασιζόταν στο Beetle και προοριζόταν για την αγορά της Αυστραλίας.

Δείτε παρακάτω έξι από τα πιο σπάνια μοντέλα γνωστών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Alfa Romeo: 33 Stradale (κατασκευάστηκαν 18 αυτοκίνητα, 1967-1969)

Η Alfa Romeo 33 Stradale, που παρουσιάστηκε το 1967, άλλαξε τις ισσοροπίες στον κόσμο των τεσσάρων τροχών. Στενά συνδεδεμένη με το αγωνιστικό Tipo 33, θεωρείται ένα από τα πρώτα supercars, χάρη εν μέρει στον οκτακύλινδρο κινητήρα V8 ισχύος 227 ίππων, ο οποίος μείωνε τον χρόνο επιτάχυνσης στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 6 δευτερόλεπτα.

Οι σχεδιαστές του στόλισαν επίσης το αυτοκίνητο με εντυπωσιακές πόρτες που άνοιγαν προς τα πάνω (butterfly doors), ενώ το αυτοκίνητο συνολικά διακρινόταν για τις κομψές αναλογίες του, όπως και τις λιτές γραμμές.

Η ενσωμάτωση δοκιμασμένης αγωνιστικής τεχνολογίας σε ένα αυτοκίνητο νόμιμο για χρήση στον δρόμο είχε πολύ υψηλό κόστος, και η 33 Stradale ήταν ακριβότερη ακόμη και από τη Lamborghini Miura.

Lamborghini: Silhouette (κατασκευάστηκαν 54 αυτοκίνητα, 1976-1979)

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Ο ιταλικός οίκος σχεδίασης Bertone βοήθησε τη Lamborghini να μετατρέψει την Urraco στη Silhouette με αφαιρούμενη οροφή τύπου targa, η οποία παρουσιάστηκε το 1976. Τα δύο μοντέλα μοιράζονταν πολλά μηχανικά και δομικά μέρη κάτω από το αμάξωμα, όμως η Silhouette προωθήθηκε ως ξεχωριστό μοντέλο. Η στρατηγική αυτή επέτρεψε στην εταιρεία να παρουσιάσει ένα νέο αυτοκίνητο χωρίς να χρειαστεί να το σχεδιάσει από την αρχή.

Κατασκευάστηκαν μόλις 54 αυτοκίνητα. Ωστόσο, η σημασία του supercar με το V8 μοτέρ είναι ιδιαίτερη, καθώς αποτέλεσε το πρώτο ανοικτό μοντέλο της Lamborghini που διατέθηκε στο ευρύ κοινό.

BMW: 507 (κατασκευάστηκαν 252 αυτοκίνητα, 1956-1959)

Ο εισαγωγέας αυτοκινήτων Max Hoffman έπεισε τη διοίκηση της BMW να σχεδιάσει την 507 για την αμερικανική αγορά. Πίστευε με περισσή σιγουριά ότι το μοντέλο θα ενίσχυε την εικόνα της μάρκας ως κατασκευαστή σπορ αυτοκινήτων στη μεγαλύτερη και πιο προσοδοφόρα αγορά του κόσμου εκείνη την εποχή.

Αν και το σχέδιό του είχε βάση, απέτυχε επειδή η 507 αποδείχθηκε πολύ ακριβότερη από όσο είχε αρχικά υπολογίσει. Παρ’ όλα αυτά, κατέληξε στα χέρια διασημοτήτων, όπως ο Elvis Presley, ο οποίος είχε στην κατοχή του δύο τέτοια αυτοκίνητα.

Η BMW διέκοψε την παραγωγή της 507 αφού κατασκεύασε μόλις 252 μονάδες μεταξύ 1956 και 1959. Στη συνέχεια στράφηκε στον σχεδιασμό αυτοκινήτων μεγαλύτερης παραγωγής, όπως η 700, και κατάφερε οριακά να αποφύγει την οικονομική κατάρρευση.

Σε μεγάλο βαθμό απέφυγε ξανά μοντέλα με παραγωγή μόλις μερικών εκατοντάδων μονάδων μέχρι την παρουσίαση της M1, την οποία αρχικά σκόπευε να κατασκευάσει από κοινού με τη Lamborghini.

Mercedes-Benz: W188 (κατασκευάστηκαν 760 αυτοκίνητα, 1951-1958)

Με την εσωτερική κωδική ονομασία W188, η 300 S βρισκόταν στην κορυφή της γκάμας της Mercedes όταν παρουσιάστηκε το 1951. Μοιραζόταν ορισμένα μηχανικά μέρη με την τετράθυρη W186, ωστόσο ήταν σαφώς πιο πολυτελής και, κατά συνέπεια, σημαντικά ακριβότερη.Το 1955 παρουσιάστηκε η αναβαθμισμένη έκδοση 300 Sc, η οποία διέθετε, μεταξύ άλλων βελτιώσεων, περισσότερες λεπτομέρειες σε χρώμιο και σύστημα ψεκασμού καυσίμου. Αντίστοιχα αυξήθηκε και η τιμή της, καθιστώντας την ένα πραγματικό σύμβολο κοινωνικού κύρους.

Η W188 ήταν η ακριβότερη Mercedes που μπορούσε να αγοράσει κανείς τη δεκαετία του 1950. Συνολικά κατασκευάστηκαν μόλις 760 αυτοκίνητα μεταξύ 1951 και 1958, εκ των οποίων 314 κουπέ και 446 κάμπριο.

Πρόκειται για ένα ακόμη σπανιότερο μοντέλο από τη θρυλική 300 SL (W198), η οποία βρήκε 3.258 αγοραστές την περίοδο 1954-1957.

Volkswagen: Country Buggy (κατασκευάστηκαν 1.965 αυτοκίνητα, 1967-1968)