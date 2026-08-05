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Έξι πολύ σπάνια μοντέλα που φτιάχτηκαν από γνωστές μάρκες

Κάποια αποσύρθηκαν σύντομα λόγω υψηλού κόστους, όπως το buggy της Volkswagen, που βασιζόταν στο Beetle και προοριζόταν για την αγορά της Αυστραλίας.

Όταν ακούμε για αυτοκίνητα περιορισμένης παραγωγής, το μυαλό μας συνήθως πηγαίνει σε εξωτικές Ferrari, Lamborghini ή άλλες μικρές εταιρείες που κατασκευάζουν ελάχιστες μονάδες. Υπάρχουν, όμως, και αρκετές περιπτώσεις όπου ακόμη και μεγάλοι κατασκευαστές μαζικής παραγωγής δημιούργησαν μοντέλα που έμειναν στην ιστορία για τη σπανιότητά τους.

Ορισμένα αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από το κοινό στο οποίο απευθύνονταν, για διάφορους λόγους, όπως η BMW 507. Άλλα αποσύρθηκαν σύντομα λόγω υψηλού κόστους, όπως το buggy της Volkswagen, που βασιζόταν στο Beetle και προοριζόταν για την αγορά της Αυστραλίας.

Δείτε παρακάτω έξι από τα πιο σπάνια μοντέλα γνωστών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Alfa Romeo: 33 Stradale (κατασκευάστηκαν 18 αυτοκίνητα, 1967-1969)

Alfa Romeo 33 Stradale

Η Alfa Romeo 33 Stradale, που παρουσιάστηκε το 1967, άλλαξε τις ισσοροπίες στον κόσμο των τεσσάρων τροχών. Στενά συνδεδεμένη με το αγωνιστικό Tipo 33, θεωρείται ένα από τα πρώτα supercars, χάρη εν μέρει στον οκτακύλινδρο κινητήρα V8 ισχύος 227 ίππων, ο οποίος μείωνε τον χρόνο επιτάχυνσης στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 6 δευτερόλεπτα.

Οι σχεδιαστές του στόλισαν επίσης το αυτοκίνητο με εντυπωσιακές πόρτες που άνοιγαν προς τα πάνω (butterfly doors), ενώ το αυτοκίνητο συνολικά διακρινόταν για τις κομψές αναλογίες του, όπως και τις λιτές γραμμές.

Η ενσωμάτωση δοκιμασμένης αγωνιστικής τεχνολογίας σε ένα αυτοκίνητο νόμιμο για χρήση στον δρόμο είχε πολύ υψηλό κόστος, και η 33 Stradale ήταν ακριβότερη ακόμη και από τη Lamborghini Miura.

Lamborghini: Silhouette (κατασκευάστηκαν 54 αυτοκίνητα, 1976-1979)

Lamborghini Shilouette

Wikipedia

Ο ιταλικός οίκος σχεδίασης Bertone βοήθησε τη Lamborghini να μετατρέψει την Urraco στη Silhouette με αφαιρούμενη οροφή τύπου targa, η οποία παρουσιάστηκε το 1976. Τα δύο μοντέλα μοιράζονταν πολλά μηχανικά και δομικά μέρη κάτω από το αμάξωμα, όμως η Silhouette προωθήθηκε ως ξεχωριστό μοντέλο. Η στρατηγική αυτή επέτρεψε στην εταιρεία να παρουσιάσει ένα νέο αυτοκίνητο χωρίς να χρειαστεί να το σχεδιάσει από την αρχή.

Κατασκευάστηκαν μόλις 54 αυτοκίνητα. Ωστόσο, η σημασία του supercar με το V8 μοτέρ είναι ιδιαίτερη, καθώς αποτέλεσε το πρώτο ανοικτό μοντέλο της Lamborghini που διατέθηκε στο ευρύ κοινό.

BMW: 507 (κατασκευάστηκαν 252 αυτοκίνητα, 1956-1959)

bmw 507

Ο εισαγωγέας αυτοκινήτων Max Hoffman έπεισε τη διοίκηση της BMW να σχεδιάσει την 507 για την αμερικανική αγορά. Πίστευε με περισσή σιγουριά ότι το μοντέλο θα ενίσχυε την εικόνα της μάρκας ως κατασκευαστή σπορ αυτοκινήτων στη μεγαλύτερη και πιο προσοδοφόρα αγορά του κόσμου εκείνη την εποχή.

Αν και το σχέδιό του είχε βάση, απέτυχε επειδή η 507 αποδείχθηκε πολύ ακριβότερη από όσο είχε αρχικά υπολογίσει. Παρ’ όλα αυτά, κατέληξε στα χέρια διασημοτήτων, όπως ο Elvis Presley, ο οποίος είχε στην κατοχή του δύο τέτοια αυτοκίνητα.

Η BMW διέκοψε την παραγωγή της 507 αφού κατασκεύασε μόλις 252 μονάδες μεταξύ 1956 και 1959. Στη συνέχεια στράφηκε στον σχεδιασμό αυτοκινήτων μεγαλύτερης παραγωγής, όπως η 700, και κατάφερε οριακά να αποφύγει την οικονομική κατάρρευση.

Σε μεγάλο βαθμό απέφυγε ξανά μοντέλα με παραγωγή μόλις μερικών εκατοντάδων μονάδων μέχρι την παρουσίαση της M1, την οποία αρχικά σκόπευε να κατασκευάσει από κοινού με τη Lamborghini.

Mercedes-Benz: W188 (κατασκευάστηκαν 760 αυτοκίνητα, 1951-1958)

μοντέλα

Wikipedia

Με την εσωτερική κωδική ονομασία W188, η 300 S βρισκόταν στην κορυφή της γκάμας της Mercedes όταν παρουσιάστηκε το 1951. Μοιραζόταν ορισμένα μηχανικά μέρη με την τετράθυρη W186, ωστόσο ήταν σαφώς πιο πολυτελής και, κατά συνέπεια, σημαντικά ακριβότερη.Το 1955 παρουσιάστηκε η αναβαθμισμένη έκδοση 300 Sc, η οποία διέθετε, μεταξύ άλλων βελτιώσεων, περισσότερες λεπτομέρειες σε χρώμιο και σύστημα ψεκασμού καυσίμου. Αντίστοιχα αυξήθηκε και η τιμή της, καθιστώντας την ένα πραγματικό σύμβολο κοινωνικού κύρους.

Η W188 ήταν η ακριβότερη Mercedes που μπορούσε να αγοράσει κανείς τη δεκαετία του 1950. Συνολικά κατασκευάστηκαν μόλις 760 αυτοκίνητα μεταξύ 1951 και 1958, εκ των οποίων 314 κουπέ και 446 κάμπριο.

Πρόκειται για ένα ακόμη σπανιότερο μοντέλο από τη θρυλική 300 SL (W198), η οποία βρήκε 3.258 αγοραστές την περίοδο 1954-1957.

Volkswagen: Country Buggy (κατασκευάστηκαν 1.965 αυτοκίνητα, 1967-1968)

vw country buggy

Η Volkswagen είναι, εξ ορισμού, ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής. Τα περισσότερα από τα μοντέλα της παράγονται σε εκατομμύρια αντί για εκατοντάδες ή χιλιάδες, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες σπάνιες εξαιρέσεις.

Το αυστραλιανό τμήμα της εταιρείας ανέπτυξε ένα ανοιχτό μοντέλο βασισμένο στο Beetle, με την ονομασία Country Buggy, το οποίο έμοιαζε κάπως με μια αυστραλιανή εκδοχή του Kübelwagen. Οι δημιουργοί του το οραματίστηκαν ως ένα αυτοκίνητο κατάλληλο για την αυστραλιανή ενδοχώρα, ικανό να καλύπτει τις ανάγκες αγροτών, σέρφερ και στρατιωτικών. Στα σχέδιά τους ήταν ακόμη και η δυνατότητα να κινείται στο νερό, όμως τα στελέχη της Volkswagen στη Γερμανία απέρριψαν την πρόταση, προκειμένου να συγκρατήσουν το κόστος.

Παρ’ όλα αυτά, η παραγωγή του Country Buggy παρέμεινε υπερβολικά δαπανηρή και κατασκευάστηκαν μόλις 1.956 αυτοκίνητα, πριν το εργοστάσιο του Βόλφσμπουργκ αποφασίσει να διακόψει οριστικά το πρόγραμμα.

Άλλα μοντέλα της Volkswagen με περιορισμένη παραγωγή είναι το Type 147 (περίπου 6.100 κατασκευάστηκαν), το SP2, που διατέθηκε στη Βραζιλία (περίπου 11.000 κατασκευάστηκαν), καθώς και το εξαιρετικά λιτό EA489 (περίπου 2.600 κατασκευάστηκαν).

Audi: Quattro (κατασκευάστηκαν 11.452 αυτοκίνητα, 1980-1991)

μοντέλα

Το πρωτοποριακό Audi Quattro είναι κυρίως γνωστό για την κυριαρχία του στον χώρο των αγώνων ράλι κατά τη δεκαετία του 1980, όμως αποτελούσε επίσης ένα μοντέλο κανονικής παραγωγής που παρέμεινε στην γκάμα της εταιρείας για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η υψηλή τιμή του (ιδιαίτερα σε σύγκριση με το Coupe που βασιζόταν στο Audi 80) το περιόρισε σε μια μικρή και εξειδικευμένη αγορά, με αποτέλεσμα να αποτελεί σπάνιο θέαμα ακόμη και όταν ήταν καινούργιο. Η Audi πούλησε συνολικά 11.452 μονάδες μεταξύ 1980 και 1991.

Το φθηνότερο Coupe με κίνηση στους εμπρός τροχούς, που ήταν διαθέσιμο από το 1980 έως το 1988, βρήκε 174.687 αγοραστές.

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