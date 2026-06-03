Ευρωπαϊκές πωλήσεις αυτοκινήτων: Άνοδος 4,2% το τετράμηνο

Τα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις χώρες της ΕΕ.

Αυξημένες κατά 4,2%, στις 3.794.280 μονάδες, ήταν οι πωλήσεις αυτοκινήτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τετράμηνο του τρέχοντος έτους, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ανοδικά κινήθηκε και ο Απρίλιος, με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) να δείχνουν αύξηση της τάξης του 5,1%, στα 972.314 αυτοκίνητα.

Το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2026 το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων διαμορφώθηκε στο 19,7%, με τις πωλήσεις τους να ανέρχονται σε 746.899 μονάδες, από 558.248 το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 33,8%.

Αυξημένη εμφανίζεται η δημοφιλία τόσο των plug-in υβριδικών (+26,6%) αυτοκινήτων όσο και των αυτοφορτιζόμενων υβριδικών (+12,6%) την ώρα που το ντίζελ (-16,1%) και η βενζίνη έχασαν έδαφος (-17,7%).

Η Volkswagen συνέχισε να πρωταγωνιστεί στις πωλήσεις με 397.417 αυτοκίνητα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Toyota με 250.400 πωλήσεις και τη Renault με 223.537.