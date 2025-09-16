Ευρωπαϊκές πωλήσεις: Πώς πήγαν τα ηλεκτρικά ελαφρά επαγγελματικά οχήματα

Οι πωλήσεις των ηλεκτρικών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (e-LCV) στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν δυσκολίες, λόγω και της πτώσης των ταξινομήσεων στα φορτηγά.

Οι αστικές ζώνες εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών, οι εταιρικοί στόχοι μείωσης των εκπομπών CO2 και η υπόσχεση χαμηλότερου κόστους ιδιοκτησίας δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να επιφέρουν ριζική αλλαγή στην υιοθέτηση των ηλεκτρικών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων από τους στόλους οχημάτων σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η ACEA (η ένωση κατασκευαστών) τα e-LCV αντιπροσώπευαν μόνο το 10% των πωλήσεων φορτηγών το πρώτο εξάμηνο του 2025, ένα έτος κατά το οποίο οι κατασκευαστές οχημάτων αντιμετωπίζουν μια νέα σειρά προτύπων εκπομπών CO2 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ 2025 και 2029, οι κατασκευαστές πρέπει να μειώσουν περαιτέρω τις μέσες εκπομπές CO2 και να φτάσουν στα 90,6 g/km μεταξύ 2030 και 2034. Από το 2035 και μετά, ο στόχος εκπομπών CO2 για τα φορτηγά σε ολόκληρο τον στόλο της ΕΕ είναι 0 g/km. Αυτή η μείωση κατά 100% μέσα σε μια δεκαετία φαίνεται όλο και πιο δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς οι στόλοι παραμένουν πιστοί στην πετρελαιοκίνηση, η οποία κατείχε μερίδιο αγοράς 82% στα LCV το πρώτο εξάμηνο του 2025 (84,3% το πρώτο εξάμηνο του 2204).

Οι πωλήσεις όλων των νέων φορτηγών μειώθηκαν κατά 13,2% στο πρώτο εξάμηνο του έτους, γεγονός που αποδεικνύει την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εν μέσω της γεωπολιτικής αναταραχής των δασμών και της αδύναμης απόδοσης των εθνικών οικονομιών.

Στα κράτη μέλη με τη μεγαλύτερη ζήτηση για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 14,7% στη Γερμανία, 12% στη Γαλλία, 11,7% στην Ιταλία και 79% στις Κάτω Χώρες. Μόνο η Ισπανία αντιστάθηκε στην τάση αυτή, αυξάνοντας τις ταξινομήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων κατά 11,2% το πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων είναι ένας αξιόπιστος δείκτης της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης και η σημαντική πτώση τους σηματοδοτεί την απροθυμία των εταιρειών να επενδύσουν, με δεδομένο και τον πληθωρισμό που έχει επηρεάσει τις τιμές των νέων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Και αν οι εταιρείες επιλέγουν να παρατείνουν την περίοδο διατήρησης των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων τους, αντί να ανανεώσουν τους στόλους τους, η προοπτική της μετάβασής τους σε ηλεκτρικά μοντέλα με μπαταρία φαίνεται ακόμη πιο μακρινή. Σε αβέβαιες εμπορικές συνθήκες, ο κίνδυνος επένδυσης σε νέα τεχνολογία, με την πιθανή διαταραχή των επιχειρηματικών διαδικασιών και το πρόσθετο κόστος εγκατάστασης υποδομών φόρτισης για την υποστήριξη των πιο ακριβών e-LCV, είναι ένας κίνδυνος υπερβολικός για πολλές εταιρείες.

Οι άνθρωποι που αναλύουν τα στοιχεία πωλήσεων των e-LCV θα διαπιστώσουν ότι από τις 27 χώρες της ΕΕ, μόνο τέσσερις αγόρασαν περισσότερα από 5.000 ηλεκτρικά φορτηγά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι αριθμοί είναι τόσο χαμηλοί, που μια μόνο μεγάλη συμφωνία για στόλο οχημάτων μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Η Mercedes Vans είδε το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων στις πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου να αυξάνεται στο 7,4% (από 5% το δεύτερο τρίμηνο του 2024) αλλά δήλωσε ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών φορτηγών αυξήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2025 «λόγω μιας μεγάλης μεμονωμένης παραγγελίας».