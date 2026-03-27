Ευρωπαϊκή αγορά 2025: Μεγάλη αύξηση για τα ηλεκτρικά φορτηγά και λεωφορεία

Το 2025 η Ευρώπη κατέγραψε σχεδόν 24.000 ταξινομήσεις ηλεκτρικών φορτηγών και λεωφορείων, σημειώνοντας αύξηση 60% σε σύγκριση με το 2024. Το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων στις πωλήσεις έφτασε το 4,5% για τα φορτηγά και το 25% για τα λεωφορεία, σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών Μεταφορών (ICCT).

Από την άποψη των εμπορευματικών μεταφορών, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι τι συνέβη σε δύο βασικούς τομείς: τα μεσαία (3,5–12 τόνους) και τα βαρέα (άνω των 12 τόνων). Στην κατηγορία των 3,5–12 τόνων, ο ρυθμός ηλεκτροκίνησης ήταν ο υψηλότερος το 2025. Το μερίδιο των πωλήσεων οχημάτων μηδενικών εκπομπών σε αυτήν την ομάδα σχεδόν διπλασιάστηκε, από 10% το 2024 σε 21% το 2025. Το Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών Μεταφορών (ICCT) σημειώνει ότι η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τα βαρέα βαν: αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ των πωλήσεων το 2025, ενώ τα μεσαία φορτηγά είχαν μόνο 3%. Σε διάστημα τριών ετών, οι πωλήσεις μηδενικών εκπομπών σε αυτήν την κατηγορία δεκαπλασιάστηκαν. Η Βόρεια Ευρώπη ξεχώρισε: στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, τα υψηλότερα μερίδια πωλήσεων καταγράφηκαν από την Ολλανδία (72%), τη Σουηδία (63%) και τη Δανία (66%).

Το δεύτερο σημαντικό σήμα για τον κλάδο είναι το τμήμα βαρέων οχημάτων άνω των 12 τόνων. Η ICCT αναφέρει σαφή επιτάχυνση στο δεύτερο εξάμηνο του 2025: το μερίδιο πωλήσεων των βαρέων οχημάτων μηδενικών εκπομπών αυξήθηκε στο 2,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, από 1,5% ένα χρόνο νωρίτερα. Το σημείο καμπής αναμενόταν να είναι η έναρξη ισχύος των πρώτων προτύπων CO2 της ΕΕ για τα φορτηγά, από την 1η Ιουλίου 2025. Οι κανόνες απαιτούν μείωση των εκπομπών CO2 κατά 15% από τα νέα φορτηγά 4×2 και 6×2 άνω των 16 τόνων σε σύγκριση με το βασικό επίπεδο του 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, ο αριθμός των ταξινομήσεων φορτηγών μηδενικών εκπομπών που καλύπτονται από αυτά τα πρότυπα αυξήθηκε το 2025 κατά 52,5% σε σύγκριση με το 2024.

Μεταξύ των κατασκευαστών, η Mercedes ξεχωρίζει περισσότερο. Η ICCT επισημαίνει ότι η εταιρεία, η οποία αρχικά «υπολείπεται» των στόχων της για τις εκπομπές CO2, βελτίωσε τα αποτελέσματά της χάρη στο eActros: οι πωλήσεις αυτού του μοντέλου τριπλασιάστηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και ο κατασκευαστής πούλησε συνολικά 1.400 βαρέα οχήματα μηδενικών εκπομπών, καθιστώντας τον σαφή ηγέτη στην ΕΕ. Συγκριτικά, η Renault Trucks είχε μερίδιο μηδενικών εκπομπών περίπου 3%, η Volvo Trucks περίπου 2% και οι άλλοι μεγάλοι παίκτες παρέμειναν κάτω από το 1%. Η ICCT τονίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά κινείται «συνεπώς» προς τις μηδενικές εκπομπές, αν και ο ρυθμός ποικίλλει.

Ταυτόχρονα, ο οργανισμός αναφέρει την Κίνα, όπου το 2025 οι πωλήσεις βαρέων φορτηγών μηδενικών εκπομπών ξεπέρασαν τις 450.000 μονάδες, μεταφραζόμενες σε μερίδιο αγοράς 25%. Κατά την άποψη του Felipe Rodriguez από την ICCT, η διατήρηση του ρυθμού, που υποστηρίζεται από τα πρότυπα CO2 της ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας για να ξεπεράσουν τα βαρέα φορτηγά μηδενικών εκπομπών την πιλοτική φάση και να γίνουν μια λύση μαζικής αγοράς.