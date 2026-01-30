Ευρωπαϊκή χώρα γύρισε 73 χρόνια πίσω – Αρνητικό ρεκόρ στην παραγωγή αυτοκινήτων

Κυβερνοεπιθέσεις, πολιτικές αποφάσεις και άλλοι παράγοντες μείωσαν την παραγωγή αυτοκινήτων της χώρας κατά 15,5% σε σχέση με το 2024.

Η παραγωγή αυτοκινήτων, βαν, φορτηγών και λεωφορείων στη Βρετανία σημείωσε αρνητικό ρεκόρ το 2025, σύμφωνα με την Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT).

Ο διευθύνων σύμβουλος, Mike Hawes, δήλωσε ότι ήταν «η πιο δύσκολη χρονιά», σημειώνοντας πως η παραγωγή ”πληγώθηκε” από τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στην Jaguar Land Rover, το κλείσιμο του εργοστασίου της Opel στο Λούτον και τη αβεβαιότητα που επικράτησε σχετικά με την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Συνολικά, κατασκευάστηκαν 764.715 οχήματα το 2025, αριθμός που ήταν κατά 15,5% μειωμένος σε σχέση με το 2024 και είναι αντίστοιχος της παραγωγής αυτοκινήτων του 1953, όταν οι γραμμές παραγωγής δεν διέθεταν σύγχρονα μηχανήματα και η ζήτηση για τα αυτοκίνητα ήταν σημαντικά μικρότερη.

Γεμάτο προβλήματα το 2025

Πέρυσι, η κατασκευή οχημάτων επηρεάστηκε σοβαρά από πολλά προβλήματα. Σε αυτά περιλαμβάνεται η κυβερνοεπίθεση στην Jaguar Land Rover, η οποία ανάγκασε την εταιρεία να σταματήσει την παραγωγή αυτοκινήτων στις αρχές Σεπτεμβρίου για περίπου ένα μήνα. Ένας περαιτέρω παράγοντας που μείωσε την παραγωγή αυτοκινήτων το 2025 ήταν η απόφαση της Nissan και της JLR να τερματίσουν την παραγωγή παλαιών μοντέλων.

Επιπρόσθετα, με περίπου το 78% των αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο να προορίζονται για εξαγωγή, η βιομηχανία είναι επίσης ευάλωτη σε εξωτερικούς παράγοντες. Η ξαφνική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλλονται δασμοί στα αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ ώθησε ορισμένους κατασκευαστές να περιορίσουν τις εξαγωγές τους προς τη συγκεκριμένη χώρα.

Αισιοδοξία για το 2026

Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί φέτος, με τον ερχομό νέων ηλεκτρικών μοντέλων. Η SMMT εκτιμάει ότι η παραγωγή αυτοκινήτων και φορτηγών θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο αυτοκίνητο έως το 2027. Θετικό είναι το γεγονός ότι το νέας γενιάς Leaf ξεκίνησε να παράγεται στο εργοστάσιο της Nissan στο Σάντερλαντ στα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ το νέο ηλεκτρικό Range Rover της JLR και το πρώτο μοντέλο μιας νέας γενιάς ηλεκτρικών Jaguar αναμένεται να αρχίσουν να συναρμολογούνται στις εγκαταστάσεις της φίρμας μέσα στο 2026.

Στόχος τα 1,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα

Στόχος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η παραγωγή αυτοκινήτων στη χώρα να φτάσει τα 1,3 εκατομμύρια οχήματα ετησίως έως το 2035. Για να συμβεί αυτό, θεωρείται απαραίτητο να κατασκευαστεί ένα νέο εργοστάσιο. Ο πιθανότερος υποψήφιος για να κάνει μια τέτοια κίνηση είναι κάποια κινεζική εταιρεία.