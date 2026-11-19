Σε αναζήτηση ευρωπαϊκού διαβατηρίου βρίσκεται η Hongqi, ώστε να αποφύγει τους δασμούς που έχει θέσει σε εφαρμογή η Κομισιόν και να ξεκινήσει την περαιτέρω εξάπλωσή της στις αγορές.

Η απόβαση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στη Γηραιά Ήπειρο περνά πλέον σε μια νέα, πιο ώριμη φάση. Με τους δασμούς και τους εμπορικούς περιορισμούς στα εισαγόμενα οχήματα να λειτουργούν ως τροχοπέδη, ολοένα και περισσότεροι κατασκευαστές από την Κίνα στρέφουν το βλέμμα τους στην παραγωγή εντός ευρωπαϊκού εδάφους.

Στο κλαμπ των μνηστήρων προστίθεται και η Hongqi, η πολυτελής θυγατρική του κολοσσού FAW, η οποία φαίνεται αποφασισμένη να αποκτήσει… ευρωπαϊκό διαβατήριο.

Το στίγμα των προθέσεων της εταιρείας δόθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο στη Βενετία, στο περιθώριο της παρουσίασης του νέου αμιγώς ηλεκτρικού SUV EHS4, ενός μοντέλου που σχεδιάστηκε εξαρχής με γνώμονα το ευρωπαϊκό κοινό. Εκεί, ο Xiao Xiao, επικεφαλής διεθνών υποθέσεων της FAW και υπεύθυνος για την ευρωπαϊκή επέκταση της Hongqi, υπογράμμισε πως η τοπικοποίηση των δραστηριοτήτων της μάρκας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, αποτελεί κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα.

Παραγωγή στην Ευρώπη για την Ευρώπη

Για να υλοποιήσει αυτό το φιλόδοξο σχέδιο, ο κινεζικός όμιλος δεν σκοπεύει να ξεκινήσει από το μηδέν. Αντί για την εξαγορά ή την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, η Hongqi προκρίνει το μοντέλο της συνεργασίας με παραδοσιακούς ευρωπαίους κατασκευαστές, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής τους υπό το κοινό σύνθημα «Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη».

Στο τραπέζι των συζητήσεων έχουν πέσει εμβληματικές μάρκες της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας όπως η Stellantis και η Volkswagen.

Σε συζητήσεις με VW Group και Stellantis

Αν και εκπρόσωπος του ομίλου Volkswagen στην Κίνα έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά την ύπαρξη οποιασδήποτε επαφής με την FAW για παραγωγή οχημάτων επί ευρωπαϊκού εδάφους, δεν συνέβη το ίδιο στην περίπτωση της Stellantis.

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Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στελέχη της κινεζικής εταιρείας είχαν το τελευταίο διάστημα επαφές με τον επικεφαλής της Stellantis, Antonio Filosa, διερευνώντας το ενδεχόμενο κατασκευής μοντέλων της Hongqi στην Ισπανία.

Το ισπανικό σενάριο μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς η Stellantis διαθέτει ήδη εκεί εργοστάσιο στο οποίο συναρμολογείται το μοντέλο B05 μιας άλλης κινεζικής μάρκας, της Leapmotor. Παρότι η Ισπανία συγκεντρώνει ισχυρές πιθανότητες, οι άνθρωποι της Hongqi κρατούν ανοιχτά τα χαρτιά τους, ξεκαθαρίζοντας πως εξετάζουν και άλλες εναλλακτικές στην ευρωπαϊκή αγορά, αναζητώντας την ιδανική στέγη που θα επιτρέψει στα μοντέλα τους να κυκλοφορήσουν στους ευρωπαϊκούς δρόμους χωρίς το βάρος των δασμών.

Πηγή: Reuters