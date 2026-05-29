H ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που απαγορεύει στα αυτοκίνητα βενζίνης να διαφημίζονται

Ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Άμστερνταμ, τα αυτοκίνητα βενζίνης και diesel δεν μπορούν να διαφημιστούν στους δημόσιους χώρους της πόλης.

Μία από τις αυστηρότερες απαγορεύσεις στη βιομηχανία διαφήμισης, η οποία επηρεάζει άμεσα την αυτοκινητοβιομηχανία, τέθηκε σε ισχύ στο Άμστερνταμ.

Από την 1η Μαΐου 2026, στην ολλανδική πρωτεύουσα απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, καθώς και όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση τους, εμπίπτουν στην απαγόρευση. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως διαφημίσεις θερμικών αυτοκινήτων δεν μπορούν να τοποθετηθούν στους δημόσιους χώρους όπως σε στάσεις λεωφορείων, στα μετρό και τα τραμ ή να αναρτηθούν σε μεγάλες διαφημιστικές πινακίδες.

Η απόφαση αυτή ελήφθη από το δημοτικό συμβούλιο της ολλανδικής πρωτεύουσας τον Ιανουάριο του 2026 και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που έχει υιοθετήσει η πόλη για την προστασία του πλανήτη. Οι αρχές βασίζονται στο γεγονός ότι η διαφήμιση τέτοιων αγαθών αυξάνει τη ζήτηση για αυτά και έρχεται σε αντίθεση με τις πολιτικές μείωσης των εκπομπών ρύπων.

Δεν ισχύει ο περιορισμός σε ιδιωτικούς χώρους και πλατφόρμες

Το Άμστερνταμ γίνεται η πρώτη πρωτεύουσα στον κόσμο που απαγορεύει τη διαφήμιση αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, οι περιορισμοί ισχύουν μόνο για δημόσιους χώρους και πλατφόρμες και δεν επηρεάζουν τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, της τηλεόρασης και του Τύπου.

Παρόμοια μέτρα είχαν εισαχθεί προηγουμένως σε άλλες πόλεις της Ολλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της Χάγης, όπου οι περιορισμοί στη διαφήμιση βενζινοκίνητων αυτοκινήτων έχουν τεθεί σε ισχύ ήδη από το 2024.