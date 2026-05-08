Ευρωπαίοι κατασκευαστές: «Η κρίση στη Μέση Ανατολή καθιστά αναγκαίο το τέλος των ορυκτών καυσίμων»

Ο ACEA σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι οδικές μεταφορές μηδενικών ρύπων είναι μονόδρομος για την προστασία των καταναλωτών από πετρελαϊκές κρίσεις.

Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η είσοδος της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας σε μία από τις πιο εύθραυστες φάσεις των τελευταίων δεκαετίων, ενισχύουν την ανάγκη απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα στις οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Σε ανακοίνωσή του ο ACEA υποστηρίζει ότι το μέλλον ανήκει σε τεχνολογίες όπως η ηλεκτροκίνηση, αλλά με την προϋπόθεση σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής που θα καθιστά τις οδικές μεταφορές μηδενικών εκπομπών την πιο ελκυστική και οικονομικά βιώσιμη επιλογή για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η Sigrid de Vries, γενική διευθύντρια της ACEA, δήλωσε: «Μια τεχνολογικά ουδέτερη στρατηγική απανθρακοποίησης, που αγκαλιάζει την ηλεκτροκίνηση και περιλαμβάνει τα ανανεώσιμα καύσιμα, είναι απαραίτητη. Αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης, την προστασία των καταναλωτών από σοκ στις τιμές και στην προσφορά, καθώς και για την επίτευξη μιας επιτυχημένης μετάβασης σε κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα», δήλωσε η Sigrid de Vries, γενική διευθύντρια του ACEA.

Παρεμβάσεις σε δύο τομείς

Ο σύνδεσμος επισημαίνει ότι η τρέχουσα κρίση αναδεικνύει την ανάγκη για συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις σε δύο τομείς.

Πρώτον, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να στείλουν ένα σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να καταστεί η πιο προσιτή πηγή ενέργειας, υποστηρίζοντας αυτόν τον στόχο με ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Αυτό απαιτεί τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση οχημάτων.

«Η Οδηγία της ΕΕ για τη Φορολογία της Ενέργειας, καθώς και οι εθνικοί φόροι και επιβαρύνσεις στην ενέργεια, θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτή την κατεύθυνση. Η διατήρηση προσιτών και προβλέψιμων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας είναι καθοριστικής σημασίας ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να στραφούν στις μεταφορές μηδενικών εκπομπών».

Δεύτερον, για τον ACEA η κρίση στη Μέση Ανατολή αναδεικνύει την ανάγκη παροχής κινήτρων για τα ανανεώσιμα καύσιμα. Πολλά από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για τη μείωση των τιμών των καυσίμων δεν διαφοροποιούν τα καύσιμα με βάση το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Αντίθετα, αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να συνδυάζουν την ανακούφιση των καταναλωτών με τη μείωση των εκπομπών CO2: όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό ανανεώσιμων καυσίμων στο μείγμα, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η ελάφρυνση στην τιμή στο πρατήριο.

«Η πετρελαϊκή κρίση επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση»

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων έχουν προκαλέσει άνοδο της ζήτησης για μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε κάποιες αγορές.

Εντούτοις, ο ACEA θεωρεί ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς προκειμένου να ειπωθεί με ακρίβεια αν η πετρελαϊκή κρίση έχει αυξήσει τις ταξινομήσεις και των καινούργιων ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ο ACEA καταλήγει επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαίοι κατασκευαστές οχημάτων παραμένουν πλήρως προσηλωμένοι στην απανθρακοποίηση.

«Οι εταιρείες-μέλη της ACEA προσφέρουν ήδη περισσότερα από 250 εξηλεκτρισμένα μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων και 50 μοντέλα van, καθώς και 50 φορτηγά μηδενικών εκπομπών και 25 μοντέλα λεωφορείων».