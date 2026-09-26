Ευρώπη: Άνοδος 5,3% στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο

Οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία αυξήθηκαν κατά 52,2%.

Η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνέχισε να στηρίζει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου τον Αύγουστο, αντισταθμίζοντας τη σημαντική πτώση στις πωλήσεις οχημάτων με κινητήρες βενζίνης και diesel, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Οι αυξημένες ταξινομήσεις, οι οποίες αποτελούν ένδειξη των πωλήσεων, βοήθησαν επίσης τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να διευρύνουν την παρουσία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

Η ACEA ανέφερε ότι η αύξηση στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ υποστηρίχθηκε από την ισχυρή ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, με τη βοήθεια μέτρων στήριξης της αγοράς και μιας ευρύτερης γκάμας διαθέσιμων μοντέλων για τους καταναλωτές, παρά το υψηλότερο ενεργειακό κόστος και τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων ανήλθαν στα 832.637 οχήματα.

Οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία αυξήθηκαν κατά 52,2%, των plug-in υβριδικών κατά 13,5% και των υβριδικών κατά 3,4%, με τις τρεις κατηγορίες να αντιπροσωπεύουν συνολικά πάνω από το 73% όλων των νέων οχημάτων.

Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026, ταξινομήθηκαν 1.641.333 νέα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κατακτώντας μερίδιο 21,7% της αγοράς της ΕΕ. Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ, οι οποίες αντιπροσώπευαν συνολικά το 64% όλων των ταξινομήσεων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη: η Γαλλία (+74,2%), η Γερμανία (+53,1%) και η Δανία (+40,9%). Το Βέλγιο κατέγραψε επίσης αύξηση (+13,1%), αν και με βραδύτερο ρυθμό.

Οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης και diesel μειώθηκαν κατά 23,5% και 23,1% τον Αύγουστο, αντίστοιχα.

Με 1.634.733 νέα αυτοκίνητα να έχουν ταξινομηθεί κατά τους οκτώ πρώτους μήνες του έτους, το μερίδιο αγοράς των αυτοκινήτων βενζίνης μειώθηκε στο 21,7%, από 28% την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.

Παράλληλα, η αγορά αυτοκινήτων diesel συνέχισε την πτωτική της πορεία, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 18,6% και να αντιπροσωπεύουν πλέον το 7,3% των νέων ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, έναντι 9,4% πέρυσι.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες BYD, Chery και Leapmotor πούλησαν από σχεδόν δύο έως τρεις φορές περισσότερα αυτοκίνητα σε σχέση με πέρσι. Οι πωλήσεις των Geely και SAIC αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 25% και 32%, αντίστοιχα.

Το συνολικό μερίδιο αγοράς των κινεζικών αυτοκινητικών μαρκών αυξήθηκε στο 11,3%, από 7,1%.