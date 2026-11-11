Ευρώπη: Ποιες χώρες έχουν εγκρίνει το Assisted Driving της Tesla – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Tesla έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί την ονομασία «Tesla Assisted Driving» για τη λειτουργία «Full Self-Driving» στους ευρωπαϊκούς ιστοτόπους της, εγκαταλείποντας μια ονομασία που οι ρυθμιστικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει παραπλανητική.

Το σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης της Tesla επιτρέπεται πλέον στους δρόμους της Φινλανδίας, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η φινλανδική αρχή μεταφορών Traficom.

Η απόφαση σημαίνει ότι η Tesla μπορεί να αρχίσει αμέσως να προσφέρει το σύστημα στους πελάτες της στη Φινλανδία και ότι αυτό μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται στους φινλανδικούς δρόμους, ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η Φινλανδία είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι ενδέχεται να εγκρίνει το σύστημα νωρίτερα από μια απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εξακολουθεί να εκκρεμεί, σημειώνει το Reuters.

«Η Traficom αναγνώρισε την προσωρινή έγκριση τύπου που χορηγήθηκε από την ολλανδική αρχή, επιτρέποντας τη χρήση του συστήματος Assisted Driving της Tesla στη Φινλανδία ως συστήματος υποβοήθησης του οδηγού», ανέφερε η υπηρεσία.

Η Ολλανδία έγινε τον Απρίλιο η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που χορήγησε προσωρινή έγκριση στο σύστημα Full Self-Driving (FSD) της Tesla, σε ένα πρώτο βήμα προς μια πιθανή εφαρμογή του σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον υποστηριχθεί από ειδική πλειοψηφία των κρατών-μελών.

Η Εσθονία, η Κροατία και το Βέλγιο συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που έκτοτε έχουν επιτρέψει την τεχνολογία, η οποία επιτρέπει στα αυτοκίνητα να στρίβουν και να κατευθύνονται μόνα τους υπό την επίβλεψη του οδηγού, αν και ορισμένες ρυθμιστικές αρχές έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με αυτήν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters τον Σεπτέμβριο, η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο έγκρισης του συστήματος υποβοηθούμενης οδήγησης της Tesla, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποια επίσημη απόφαση μέχρι στιγμής.

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν εγκρίνει

Πλέον, 11 ευρωπαϊκές χώρες έχουν εγκρίνει το σύστημα υποβοηθούμενης οδήγησης της Tesla.

Συγκεκριμένα:

• Ολλανδία

• Λιθουανία

• Εσθονία

• Δανία

• Βέλγιο

• Σλοβενία

• Τσεχία (Czechia)

• Κροατία

• Σλοβακία

• Λετονία

• Φινλανδία

Από «Full Self-Driving» σε «Tesla Assisted Driving»

Η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Tesla έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί την ονομασία «Tesla Assisted Driving» για τη λειτουργία «Full Self-Driving» στους ευρωπαϊκούς ιστοτόπους της, εγκαταλείποντας μια ονομασία που οι ρυθμιστικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει παραπλανητική, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Elon Musk επιδιώκει την έγκριση του λογισμικού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μετονομασία ήρθε μετά τη δήλωση της Γερμανίας ότι η Tesla είχε προτείνει τη μετάβαση στη νέα ονομασία. Ο Musk έχει περιγράψει την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης ως καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας.