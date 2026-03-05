Ευθεία επίθεση κατά των «ψεύτικων PHEV» από τον επικεφαλής της Renault

Τα plug-in hybrid μοντέλα με μικρή ηλεκτρική αυτονομία δεν εκπληρώνουν τις υποσχέσεις τους, εξαπατώντας το κοινό, δήλωσε ο Francois Provost.

Χωρίς περιστροφές και αναστολές, ο Francois Provost, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Renault, άσκησε δριμεία κριτική στα μοντέλα με τεχνολογία PHEV που έχουν μικρή ηλεκτρική αυτονομία. Ουσιαστικά πρόκειται για «ψεύτικα PHEV», τόνισε ο επικεφαλής της γαλλικής εταιρείας.

«Ο σκοπός που σχεδιάστηκαν ήταν να αποτελέσουν τη γέφυρα για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αλλά όταν προσφέρουν μικρή ηλεκτρική αυτονομία δεν είναι ικανά να εξυπηρετήσουν ούτε τις καθημερινές μετακινήσεις, παραπλανώντας κατά μία έννοια τους καταναλωτές» τόνισε το αφεντικό της Renault.

Σε κανονικές συνθήκες τα plug-in hybrid μοντέλα συνδυάζουν θερμικό και ηλεκτρικό κινητήρα, με μπαταρία που φορτίζει από εξωτερική πηγή και ανάλογα με το μέγεθος της μπαταρίας είναι ικανό να καλύψει αρκετά χιλιόμετρα χωρίς να καταναλώνει καθόλου καύσιμο και να εκπέμπει ρύπους.

Αν όμως η μπαταρία είναι μικρή, τότε και η αυτονομία είναι ανάλογα μικρή και υποχρεώνει τον θερμικό κινητήρα να λειτουργεί συνέχεια, εκπέμποντας περισσότερους ρύπους από όσους η κατασκευάστρια εταιρεία ανακοινώνει για το PHEV. Επιπλέον, το βάρος της μπαταρίας αυξάνει και το συνολικό του αυτοκινήτου, καθιστώντας το λιγότερο αποδοτικό.

Ξεκάθαρη είναι η στάση του Provost υπέρ των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, αλλά και αυτών που έχουν range extender. Τα τελευταία ουσιαστικά λειτουργούν ως ηλεκτρικά, με τον θερμικό κινητήρα να έχει το ρόλο φορτιστή της μπαταρίας, χωρίς να δίνει ισχύ στους κινητήριους τροχούς, με το αυτοκίνητο να προσφέρει αίσθηση αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου.

Αυτό είναι που εξετάζει αυτή την περίοδο η Renault, δηλαδή την ενσωμάτωση θερμικού κινητήρα στις πλατφόρμες των ηλεκτρικών, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια νέα γενιά EREV.

Επιπλέον, ο Francois Provost στράφηκε και κατά της ΕΕ, πιστεύοντας ότι ο στόχος που έχει θέσει για πλήρη μετάβαση σε ηλεκτρικά έως το 2035 είναι αρκετά αισιόδοξος και μάλλον ανέφικτος. Τα EREV θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια αξιόλογη λύση, εξασφαλίζοντας χαμηλές εκπομπές ρύπων, χωρίς περιορισμούς σε μακρινά ταξίδια, χάρη στον θερμικό κινητήρα.

Αναμφίβολα για να είναι βιώσιμα τα plug-in hybrid μοντέλα και παράλληλα αποδοτικά, θα πρέπει να γίνεται τακτική φόρτιση, ώστε να προσφέρουν το μέγιστο της αυτονομίας τους και από την πλευρά των κατασκευαστών θα πρέπει να εφοδιάζουν τα αυτοκίνητα με μεγαλύτερες μπαταρίες για περισσότερα «καθαρά» χιλιόμετρα.