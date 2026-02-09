F1: Όταν ο Pedro de la Rosa κατέληξε σε ποτάμι (video)

Η F1 έχει προσφέρει στους φίλους της αμέτρητες παράδοξες στιγμές, σαν και αυτή που έλαβε χώρα το 2002 στο Grand Prix των ΗΠΑ.

Η F1 είναι ένα σπορ ακριβείας, όπου το αποτέλεσμα μέσα στην πίστα κρίνεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Κι όμως, μια από τις πιο απρόβλεπτες στιγμές της δεν συνέβη σε αυτή αλλά ακριβώς… δίπλα της.

Ήταν το 2002, στο Grand Prix των ΗΠΑ, όταν ο πιλότος της Jaguar, Pedro de la Rosa, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα σταματώντας το μονοθέσιό του στην άκρη της πίστας. Ένας αγωνοδίκης, ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας, κάνει νόημα στον Ισπανό πιλότο να περάσει άμεσα πίσω από την προστατευτική μπαριέρα. Ο οδηγός υπακούει χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωστόσο, κανείς δεν είχε ελέγξει τι υπάρχει από την άλλη πλευρά.

Το επόμενο δευτερόλεπτο, ο Pedro de la Rosa δεν βρίσκεται στο χώρο διαφυγής, αλλά μέσα σε ένα ποτάμι. Λίγο αργότερα, αφηγείται το όλο περιστατικό με χιούμορ λέγοντας: «Έπρεπε να μου το έχουν πει».