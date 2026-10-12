F3ver Concept: Tο νέο μικρό ηλεκτρικό της DS

Στο εμπρός μέρος, η σχεδιαστική ταυτότητα του DS F3ver διαμορφώνεται γύρω από ένα κατακόρυφο στοιχείο τύπου «τοτέμ», το οποίο φιλοξενεί το έμβλημα της μάρκας.

Η DS Automobiles παρουσιάζει το DS F3ver, ένα πρωτοποριακό concept car που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στον σχεδιασμό της μάρκας. Το νέο πρωτότυπο συνδυάζει τις συμπαγείς διαστάσεις με την επιβλητική παρουσία, εισάγοντας καινοτόμα σχεδιαστικά στοιχεία που αναδεικνύουν τη μελλοντική κατεύθυνση της DS Automobiles.

Το DS F3ver θα παρουσιαστεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, με στόχο να προκαλέσει έντονα συναισθήματα και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τα μελλοντικά μοντέλα της DS Automobiles. Η ονομασία του παραπέμπει στη θετική αποτύπωση της λέξης «fever» (πυρετός), ενισχύοντας την επιθυμία και την ιδιαίτερη ελκυστικότητα που επιδιώκει να μεταδώσει το πρωτότυπο.

Με το DS F3ver, η DS Automobiles εκφράζει ένα τολμηρό και ασυμβίβαστο όραμα για τη μετακίνηση. Ως ένα πραγματικό εργαστήριο σχεδιασμού σε φυσικό μέγεθος, το πρωτότυπο εξερευνά τρεις αλληλοσυμπληρούμενους πυλώνες: την έντονη ελκυστικότητα, τις εκτεταμένες δυνατότητες εξατομίκευσης και την ελευθερία χρήσης που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της ζωής.

Tο DS F3ver ξεχωρίζει για τις πρωτοποριακές αναλογίες, την επιβλητική του παρουσία και τη φωτεινή υπογραφή που το καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμο. Από τη γλυπτική διαμόρφωση του αμαξώματος μέχρι τις πιο εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες, κάθε στοιχείο αντλεί έμπνευση από διαφορετικούς κόσμους, όπως η αεροναυπηγική, η αρχιτεκτονική, η ψηφιακή τεχνολογία και τα αντικείμενα υψηλής τεχνολογίας.

Με μήκος 4,19 μέτρα, πλάτος 1,84 μέτρα και ύψος 1,46 μέτρα, το DS F3ver εξερευνά νέες αναλογίες, επιτυγχάνοντας μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία χωρίς να θυσιάζει τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις του. Ο συνδυασμός αυτός προσδίδει στο πρωτότυπο ξεχωριστό χαρακτήρα και έντονη προσωπικότητα.

Στο εμπρός μέρος, η σχεδιαστική ταυτότητα του DS F3ver διαμορφώνεται γύρω από ένα κατακόρυφο στοιχείο τύπου «τοτέμ», το οποίο φιλοξενεί το έμβλημα της μάρκας και προσδίδει στο αυτοκίνητο μια ισχυρή και μοναδική ταυτότητα. Η νέα φωτεινή υπογραφή, με τη χαρακτηριστική κατακόρυφη διαμόρφωση σε σχήμα «Y», ενισχύει την τεχνολογική διάσταση του σχεδιασμού, δημιουργώντας ένα σχεδόν υπνωτικό οπτικό αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων χαρίζει στο DS F3ver μια προσωπικότητα που αναγνωρίζεται αμέσως, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

Ακολουθώντας την ίδια σχεδιαστική λογική, το πίσω μέρος δημιουργεί μια ισχυρή οπτική συνέχεια με το εμπρός. Ένα κεντρικό «τοτέμ», που ενσωματώνει το ψηφιακά αποτυπωμένο λογότυπο DS, δεσπόζει στον προφυλακτήρα, ενώ τα πολυδιάστατα φωτιστικά σώματα δημιουργούν μια εντυπωσιακή αίσθηση βάθους. Τα πίσω φωτιστικά σώματα αποτελούνται από 16 πάνελ LED, τα οποία στηρίζονται σε μια εξαιρετικά ελαφριά κατασκευή από μαγνήσιο, εμπνευσμένη από τη θολωτή οροφή του Grand Palais στο Παρίσι. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν μια ξεχωριστή φωτεινή υπογραφή, που καθιστά το DS F3ver άμεσα αναγνωρίσιμο από κάθε οπτική γωνία.

Η εξατομίκευση ως νέα μορφή σχεδιαστικής έκφρασης

Με το DS F3ver, η DS Automobiles αναδεικνύει την εξατομίκευση σε αναπόσπαστο στοιχείο του ίδιου του σχεδιασμού. Χρώματα, υλικά, γραφικά στοιχεία και φωτισμός συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία, μέσα από την οποία κάθε DS F3ver μπορεί να αποκτήσει έναν πραγματικά προσωπικό χαρακτήρα.

Το DS F3ver εισάγει ένα εξατομικεύσιμο διακοσμητικό περίγραμμα οροφής, ένα ιδιαίτερο σχεδιαστικό χαρακτηριστικό που αναδεικνύει διακριτικά την κομψότητα των γραμμών του. Σχεδιασμένο ως ένα αποκλειστικό πεδίο προσωπικής έκφρασης, επιτρέπει σε κάθε ιδιοκτήτη να τονίσει τη μοναδικότητα του αυτοκινήτου του.

Παράλληλα, η προσέγγιση της διχρωμίας του αμαξώματος επαναπροσδιορίζεται πλήρως. Το χρώμα δεν περιορίζεται πλέον στην κάλυψη των επιφανειών, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της συνολικής σχεδιαστικής ταυτότητας. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις δύο αποχρώσεις επεκτείνεται σκόπιμα προς το πίσω μέρος, φτάνοντας μέχρι τα φωτιστικά σώματα και αγκαλιάζοντας στη συνέχεια την πόρτα του χώρου αποσκευών, τις πλευρικές επιφάνειες και τον προφυλακτήρα. Αυτή η νέα σύνθεση μεταβάλλει την οπτική αντίληψη των όγκων, τονίζει τον συμπαγή χαρακτήρα της σιλουέτας και δημιουργεί ένα ευρύ πεδίο δυνατοτήτων εξατομίκευσης.

Ειδικά για το DS F3ver έχει εξελιχθεί η αποκλειστική διχρωμική απόχρωση Cosmic Blue, η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με το φως, περνώντας από ένα έντονο μπλε σε βαθιές βιολετί αποχρώσεις. Το εντυπωσιακό αυτό εφέ αναδεικνύει τους όγκους του αμαξώματος και ενισχύει τη γλυπτική του παρουσία.

Η οπτική αυτή εμπειρία επεκτείνεται και στον ψηφιακό κόσμο του αυτοκινήτου, μέσω δυναμικών φωτεινών απεικονίσεων UX (User Experience), οι οποίες ενσωματώνονται στο πίσω κεντρικό «τοτέμ». Οι φωτεινές αυτές λειτουργίες εξυπηρετούν τρεις συμπληρωματικούς στόχους: την εξατομίκευση της εμφάνισης του αυτοκινήτου μέσα από ειδικά σχεδιασμένα φωτεινά σενάρια, τη δημιουργία μιας διαισθητικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο DS F3ver το περιβάλλον του, καθώς και την άμεση και σαφή μετάδοση πληροφοριών.

Με αυτόν τον τρόπο, το φως μετατρέπεται σε μια πραγματική γλώσσα επικοινωνίας, με συναισθηματικό αλλά και λειτουργικό χαρακτήρα, ενισχύοντας τη σχέση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τους χρήστες του. Χρώματα, υλικά, γραφικά στοιχεία και φωτεινές απεικονίσεις συνθέτουν μια ενιαία εμπειρία, ικανή να προσδώσει σε κάθε DS μια ξεχωριστή προσωπικότητα.

Η προσοχή στην εξατομίκευση επεκτείνεται και στους τροχούς του DS F3ver. Ο γεωμετρικός σχεδιασμός τους δημιουργεί μια δομή που συνδυάζει την ελαφριά κατασκευή με την υψηλή αντοχή. Οι ανάγλυφες λεπτομέρειες σε απόχρωση σαμπάνιας και το διακριτικό μοτίβο «Clous de Paris», εμπνευσμένο από την παραδοσιακή τέχνη της διακοσμητικής χάραξης, υπογραμμίζουν τον εκλεπτυσμένο χαρακτήρα τους.

Καθημερινότητα και αποδράσεις

Σχεδιασμένο τόσο για τις ανάγκες της καθημερινότητας όσο και για τις αποδράσεις, το DS F3ver συνδυάζει την ευελιξία στην πόλη με την πρακτικότητα και τα χαρακτηριστικά που συναντά κανείς σε μεγαλύτερες κατηγορίες αυτοκινήτων. Το γενναιόδωρο μεταξόνιο των 2,70 μέτρων εξασφαλίζει κορυφαία ευρυχωρία στην κατηγορία του, σταθερότητα και υψηλό επίπεδο άνεσης, ενώ ο χώρος αποσκευών των 400 λίτρων, αντίστοιχος με εκείνον μεγαλύτερων μοντέλων, διευρύνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες χρήσης του.

Επομένως, το DS F3ver ανταποκρίνεται με την ίδια ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις, στα ταξίδια, στις δραστηριότητες αναψυχής και στις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Το DS F3ver προαναγγέλλει μια νέα γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, συνδυάζοντας την άνεση, την κορυφαία αυτονομία στην κατηγορία και την ελευθερία χρήσης, χωρίς συμβιβασμούς.

“Design Intelligence”: Δημιουργώντας περισσότερα με λιγότερα

Με γνώμονα την αποδοτικότητα, το DS F3ver ενσαρκώνει τη φιλοσοφία «Design Intelligence», η οποία καθοδηγεί πλέον το έργο των σχεδιαστικών ομάδων της DS Automobiles. Η βασική της αρχή είναι απλή αλλά ουσιαστική: να δημιουργείται κάτι μοναδικό, χρησιμοποιώντας λιγότερα στοιχεία. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των εξαρτημάτων, στην ελάφρυνση των κατασκευών, στη βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής και στην αναβάθμιση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας, μέσα από καθαρότερες επιφάνειες και λιγότερο εμφανή σημεία συναρμογής.

Στο DS F3ver, η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται σε μια σειρά από συγκεκριμένες σχεδιαστικές επιλογές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ενιαία φωτιστική μονάδα στο εμπρός μέρος, η οποία συνδυάζει τον κύριο προβολέα με το φως ημέρας. Αντίστοιχα, οι προφυλακτήρες αποτελούνται από ενιαία τμήματα, ενώ έχουν καταργηθεί τα πρόσθετα πλαστικά στοιχεία γύρω από τους θόλους των τροχών και στο κάτω μέρος του αμαξώματος.

Κάθε μία από αυτές τις λύσεις εξυπηρετεί ταυτόχρονα αισθητικούς, τεχνικούς, βιομηχανικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο ομαλή και γλυπτική σιλουέτα, στην οποία η απλότητα μετατρέπεται σε στοιχείο υψηλής αισθητικής και εκλέπτυνσης.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση υποστηρίζεται από τα ψηφιακά εργαλεία τελευταίας γενιάς και τις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει η Stellantis. Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν στους σχεδιαστές να εξερευνούν ταχύτερα διαφορετικές δημιουργικές κατευθύνσεις, να συγκρίνουν εναλλακτικές προτάσεις και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην περαιτέρω εξέλιξή τους. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τη δημιουργικότητα. Αντίθετα, διευρύνει τις δυνατότητες εξερεύνησης νέων ιδεών και επιταχύνει τη σχεδιαστική διαδικασία.