Fastport eQuad: Η Honda έχει κάτι καλό για το last mile delivery

Το Fastport eQuad θα παράγεται στο Performance Manufacturing Center της Honda στο Οχάιο, το οποίο από το 2016 έχει στο ενεργητικό του διάφορες εκδόσεις του Acura, καθώς και το CR-V e:FCEV, ακόμη και αγωνιστικά αυτοκίνητα.

H Fastport είναι μια εταιρεία B2B Fleet-as-a-Service (FaaS) της Honda που στοχεύει να φέρει επανάσταση στις παραδόσεις του τελευταίου μιλίου, χρησιμοποιώντας λύσεις μικροκινητικότητας. Η παράδοση που χαρακτηρίζεται ως τελευταίο μίλι (last mile delivery) είναι ο τελικός κρίκος στην αλυσίδα, όπου τα προϊόντα φτάνουν στους καταναλωτές. Επειδή είναι ένας ολοένα και πιο περίπλοκος και δαπανηρός τομέας, έχει μεγάλο δυναμικό για καινοτομία.

Με τη νέα θυγατρική της, την Fastport, η αυτοκινητοβιομηχανία της Honda ελπίζει να φέρει επανάσταση στον τομέα της παράδοσης του τελευταίου μιλίου στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Στα τέλη του 2025 θα παραδοθούν τα πρώτα ειδικά σχεδιασμένα οχήματα μικροκινητικότητας (η μαζική παραγωγή και η κύρια κυκλοφορία του eQuad έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2026). Το Fastport eQuad είναι ένα συμπαγές, πλήρως ηλεκτρικό τετράτροχο όχημα, σχεδιασμένο για να κινείται σε αστικά περιβάλλοντα με αποτελεσματικότητα και οικονομία. Το eQuad είναι μια εναλλακτική λύση μηδενικών εκπομπών για τα φορτηγά διανομής και έχει κατασκευαστεί για ποδηλατοδρόμους, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε πολυσύχναστες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη ή το Άμστερνταμ και στην κάλυψη της ζήτησης των καταναλωτών για ταχύτερες παραδόσεις κατά παραγγελία.

Διαθέσιμο σε μεγάλες και μικρές εκδόσεις, με προσαρμόσιμα μήκη και διαμορφώσεις φορτίου, το eQuad μπορεί να μεταφέρει έως 300 κιλά φορτίου με ταχύτητες έως 19 χλμ./ώρα και αυτονομία έως 37 χιλιόμετρα. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του προσφέρεται για μια ευρεία γκάμα χρήσεων, από την παράδοση πακέτων και δεμάτων έως την παράδοση ειδών παντοπωλείου. Το eQuad είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα κίνησης με υποβοήθηση πεταλιού, που τροφοδοτείται από ένα Mobile Power Pack (MPP). Αυτό το ανταλλάξιμο σύστημα μπαταρίας που έχει σχεδιαστεί από τη Honda, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης στο ηλεκτρικό σκούτερ CUVe:, βελτιώνει την λειτουργική αποδοτικότητα εξαλείφοντας τους μεγάλους χρόνους επαναφόρτισης.

Η Fastport παρέχει τα οχήματα, αλλά και ολόκληρο το οικοσύστημα που απαιτούν: μια πλατφόρμα FaaS που περιλαμβάνει προγράμματα συνδρομής, διαχείριση λογισμικού, προσαρμογή φορτίου, πίνακες ελέγχου στόλου με τεχνητή νοημοσύνη και ενημερώσεις λογισμικού μέσω ασύρματου δικτύου. Αυτό θα βοηθήσει τις εταιρείες logistics να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες τους, να αποκτήσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, να βελτιώσουν την ασφάλεια των οδηγών και να μειώσουν το κόστος.

Η κυκλοφορία του Fastport θέτει τη Honda σε άμεσο ανταγωνισμό με άλλες λύσεις μικροκινητικότητας για παραδόσεις τελευταίου μιλίου. Ειδικά στην Ευρώπη, υπάρχουν ήδη στην αγορά πολλοί πάροχοι ηλεκτρικών ποδηλάτων μεταφοράς φορτίων. Ωστόσο, η πλατφόρμα FaaS του Fastport και τα εργαλεία διαχείρισης στόλου με τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν μια διαφοροποιημένη πρόταση αξίας, δίνοντας έμφαση σε ολοκληρωμένες λύσεις εφοδιαστικής και όχι σε μεμονωμένα οχήματα. Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει στο eQuad ένα πλεονέκτημα ακόμη και στις ώριμες αγορές ηλεκτρικών ποδηλάτων μεταφοράς φορτίων. Η απόφαση της Honda να λανσάρει το νέο της προϊόν στην Eurobike, μια σημαντική εμπορική έκθεση για την ποδηλασία και τη μικροκινητικότητα σε όλη την Ευρώπη, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του κατασκευαστή στην επιτυχία του προϊόντος του.

Ωστόσο, υπάρχουν τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες. Οι ρυθμιστικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών θα περιπλέξουν την ανάπτυξη, ενώ το αρχικό κόστος σε χρήμα και χρόνο για την ενσωμάτωση μιας εντελώς νέας πλατφόρμας οχημάτων στους υπάρχοντες στόλους logistics θα αποτρέψει ορισμένους παίκτες. Πολλά θα εξαρτηθούν από την τιμολόγηση, οι λεπτομέρειες της οποίας αναμένεται να αποκαλυφθούν πλησιέστερα στην κυκλοφορία του 2026.