Fathom: Το νέο pick-up της Ford έρχεται το 2027 σε σούπερ τιμή

To Ford Fathom είναι το νέο pick-up που ετοιμάζεται να λανσάρει η αμερικανική φίρμα. Θα είναι ηλεκτρικό, μάλλον μικρότερο του Ranger και η τιμή του θα είναι πολύ ανταγωνιστική.

Με μια ιστορία στα pick-up που ξεπερνά τον έναν αιώνα, η Ford ετοιμάζεται για ένα από τα πιο φιλόδοξα βήματά της με το Fathom. Πρόκειται για το ολοκαίνουργιο, προσιτό ηλεκτρικό pick-up της φίρμα, το οποίο στη Βόρεια Αμερική θα ξεκινά από τα 28.350 δολάρια (περίπου 24.500 ευρώ), με τις παραγγελίες να ανοίγουν στις αρχές του 2027.

Το νέο αυτό μοντέλο αποτελεί κεντρικό πυλώνα μιας μεγάλης επένδυσης της μάρκας, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Jim Farley να στοχεύει στον πλήρη μετασχηματισμό της εταιρείας απέναντι στον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Οι πρώτες πληροφορίες

Το Fathom θα γίνει το πρώτο αυτοκίνητο που θα βασίζεται στη νέα, ευέλικτη πλατφόρμα «Universal EV», ενώ θα διαθέτει την επόμενη γενιά του συστήματος αυτόνομης οδήγησης BlueCruise. Υπόσχεται παράληλλα γεναιόδωρους χώρους για τους επιβάτες, παρά το γεγονός ότι οι διαστάσεις του θα είναι παρόμοιες με αυτές του Ford Ranger.

Βασικές λεπτομέρειες σχετικά με το Fathom δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, αν και πιθανότατα, θα συνδυάζεται με τουλάχιστον δύο μπαταρίες διαφορετικού μεγέθους. Η Ford λέει επίσης ότι παρά τη χαμηλή τιμή, το Fathom θα είναι «εκπληκτικά μοντέρνο».

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, που απασχολεί το ευρωπαϊκό κοινό είναι αν και πότε αυτό το μοντέλο θα διαβεί τον Ατλαντικό. Αν και η αρχική εμπορική πορεία του Ford Fathom έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει από την αγορά της Βόρειας Αμερικής, οι πιθανότητες να έρθει στις ευρωπαϊκές εκθέσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες.