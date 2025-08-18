Fenomeno: Αυτή είναι η ταχύτερη Lamborghini στα χρονικά

Η μάρκα από τη Sant’Agata Bolognese ταράζει τα λιμνάζοντα νερά της αυτοκινητοβιομηχανίας με ένα υπερ-αυτοκίνητο 1.080 ίππων.

Εκρηκτικές επιδόσεις, καθηλωτικό design, εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός παραγωγής. Πρόκειται για το τρίπτυχο στο οποίο βασίζεται το νέο δημιούργημα της Lamborghini που θα σταδιοδρομήσει υπό την ονομασία “Fenomeno”.

Προοριζόμενο για μόλις 29 τυχερούς, το μοντέλο από τη Sant’Agata Bolognese ενσωματώνει τον πιο ισχυρό V12 στην ιστορία της Lamborghini, ο οποίος παράγει 835 ίππους και πλαισιώνεται από τρία ηλεκτρικά μοτέρ. Αυτά αποδίδουν 245 PS και συνδυαστικά με τον ατμοσφαιρικό 12κύλινδρο κινητήρα εκτοξεύουν τη συνδυαστική απόδοση στα 1.080 PS.

Με το θερμικό μοτέρ των 6,5 λίτρων να κινεί τους πίσω τροχούς και ένα ζεύγος ηλεκτρομοτέρ στον μπροστινό άξονα, η Fenomeno έχει τετρακίνητη υπόσταση, ενώ υπάρχει και ένας τρίτος ηλεκτροκινητήρας ακτινικής ροής, ενσωματωμένος στο 8ταχύτο αυτόματο κιβώτιο, που παρέχει ροπή στους πίσω τροχούς ανάλογα με τη λειτουργία οδήγησης που έχει επιλεγεί.

Το πανίσχυρο σύστημα κίνησης καθιστά το μοντέλο στην ταχύτερη Lamborghini στα χρονικά, επιτρέποντας την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 2,4 δλ., και την ολοκλήρωση του σπριντ 0-200 χλμ./ώρα σε μόλις 6,7 δλ. Η μέγιστη ταχύτητα ξεπερνά τα 350 χλμ./ώρα, ενώ η αναλογία βάρος/ισχύος είναι επίσης η κορυφαία στην ιστορία της Lamborghini: 1,64 kg/PS.

Η αυξημένη ισχύς και απόδοση απαιτούσε το σύστημα πέδησης να σχεδιαστεί από την αρχή, ώστε να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα επίπεδα αντοχής και ανθεκτικότητας σε συνδυασμό με εξαιρετική σταθερότητα κατά το φρενάρισμα.

Το Fenomeno υιοθετεί το καινοτόμο σύστημα ανθρακονημάτινων κεραμικών φρένων CCM-R Plus, παρόμοιο με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα φρένα αγωνιστικών αυτοκινήτων LMDh, όπως στο SC63.

Μεταξύ άλλων, η Fenomeno ενσωματώνει αγωνιστικά αμορτισέρ με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης, όπως και ελαστικά Potenza Sport υπερ-υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένα από την Bridgestone για το μοντέλο.

Σε επίπεδο εμφάνισης, η Fenomeno βασίζεται στη σχεδιαστική κληρονομία της Lamborghini, συνδυάζοντας αθλητικές επιφάνειες με πλήθος αεροδυναμικών βοηθημάτων. Το εμπρόσθιο καπό ενσωματώνει δύο μεγάλες εισαγωγές αέρα, εμπνευσμένες από αγωνιστικές Lamborghini όπως η Huracan GT3, ενώ στο πίσω μέρος πρωταγωνιστούν τα φώτα ημέρας σε σχήμα «Υ».

Όπως ανακοινώνει η Lamborghini, με τη Fenomeno γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας του Centro Stile. «Το κέντρο σχεδίασης άνοιξε επίσημα το 2005, και από τότε οι δραστηριότητές του αποτελούν ένα τολμηρό και δημιουργικό επίκεντρο του σχεδιασμού υπερ-αυτοκινήτων».