Ferrari 12Cilindri Manuale: Έχει συμπλέκτη, «χτένι» και αυτόματο κιβώτιο

H Ferrari 12Cilindri Manuale διαθέτει αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπέκτη 8 σχέσεων και παράλληλα ενσωματώνει το εμβληματικό «χτένι», δίνοντας την δυνατότητα στον οδηγό να την ελέγξει χειροκίνητα.

Η Ferrari προχώρησε στην αποκάλυψη της 12Cilindri Manuale, μιας ειδικής έκδοσης περιορισμένης παραγωγής 1.499 αντιτύπων – αριθμός που παραπέμπει στον κυβισμό του πρώτου 12κύλινδρου κινητήρα του Μαρανέλο το 1947.

Το νέο ιταλικό δημιούργημα εστιάζει στην άμεση σύνδεση του οδηγού με το αυτοκίνητο, ενσωματώνοντας το καινοτόμο σύστημα Manuale By-Wire, το οποίο αναπτύχθηκε εξολοκλήρου in-house.

Τι εστί Manuale By-Wire

Ξεκινώντας από το πρωτοποριακό κιβώτιο του αυτοκινήτου, η 12Cilindri Manuale διατηρεί την αυτόματη μετάδοση διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων της στάνταρ έκδοσης, αλλά καταργεί πλήρως τα paddles του τιμονιού και εισάγει μια εντελώς νέα δομή ελέγχου.

Αυτή αποτελείται από έναν χειροκίνητο επιλογέα ταχυτήτων στην κεντρική κονσόλα, μια αναβαθμισμένη κεντρική μονάδα ελέγχου και την προσθήκη ενός τρίτου πεντάλ που έχει τον ρόλο του συμπλέκτη, καθώς το αυτοκίνητο ενσωματώνει και χειροκίνητη λειτουργία.

Ο επιλογέας έχει βάρος κάτω από 3,5 κιλά, είναι κατασκευασμένος από συμπαγές μπλοκ χάλυβα υψηλής αντοχής και χρησιμοποιεί αισθητήρες γωνίας Hall σε συνδυασμό με έναν ηλεκτρομαγνητικό μηχανισμό ασφάλισης που του επιτρέπει να αναπαράγει τεχνητά τα μηχανικά φορτία, τα χαρακτηριστικά «κλικ» και τις αντιστάσεις ενός κλασικού χειροκίνητου κιβωτίου.

Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν πατήσει τον συμπλέκτη ή επιλέξει λάθος σχέση, το σύστημα κλειδώνει μηχανικά και εμποδίζει την κίνηση του μοχλού, κάτι που σημαίνει πως η λειτουργία του συστήματος απαιτεί απόλυτο συντονισμό, καθώς αν ο χρονισμός της αλλαγής είναι σωστός, η σχέση κουμπώνει υποδειγματικά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, προκαλείται «σκορτσάρισμα» ή ακόμα και σβήσιμο του κινητήρα.

Πρέπει να σημειωθεί πως η χειροκίνητη λειτουργία χρησιμοποιεί 6 σχέσεις (συν την όπισθεν πάνω αριστερά και πατώντας προς τα κάτω) και πως, όταν χρειαστεί (στον αυτοκινητόδρομο), το αυτοκίνητο επιλέγει μόνο του την 7η και την 8η σχέση, λειτουργώντας ως αυτόματο.

Αλλαγές σε σχέση με την απλή 12Cilindri

Όπως είναι λογικό, η κεντρική κονσόλα έχει αναδιαμορφωθεί εργονομικά για να φιλοξενήσει το μεταλλικό «χτένι», ενώ η καμπίνα διαθέτει επίσης καθίσματα Comfort ή Racing, τα οποία φέρουν επενδύσεις Tailor Made από δέρμα και Alcantara με έξι κάθετες αυλακώσεις, παραπέμποντας στις έξι ταχύτητες του χειροκίνητου κιβωτίου.

Εξωτερικά, η 12Cilindri Manuale ξεχωρίζει από το φινίρισμα στο εμπρός διαχύτη και στις πίσω πτέρυγες ως φόρος τιμής στην ιστορική 365 GTB4, τα ανάγλυφα πλαϊνά σήματα, τις ειδικά σχεδιασμένες σφυρήλατες ζάντες πέντε ακτίνων και τα χαραγμένα με λέιζερ λογότυπα στα αλουμινένια μαρσπιέ.

Στο μηχανοστάσιο παραμένει ο υψηλόστροφος ατμοσφαιρικός V12 των 6,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 830 PS/678 Nm ροπής, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 340 χλμ./ώρα, την ώρα που η επιτάχυνση στο 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 3,0 δευτερόλεπτα.

Η τιμή της 12Cilindri Manuale ξεκινάει στην Ευρώπη από τα 590.000 ευρώ και οι πρώτες παραδόσεις θα ξεκινήσουν το 2027. Τα περισσότερα αυτοκίνητα παραγωγής εκτιμάται πως έχουν ήδη προ-παραγγελθεί.