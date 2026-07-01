H χαμένη Ferrari του Μάικλ Τζόρνταν βρέθηκε μετά από 24 χρόνια

H χαρακτηριστική Ferrari 550 Maranello του Μάικλ Τζόρνταν βρέθηκε μετά από 24 χρόνια. Η αξία της σε δημοπρασία θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μάικλ Τζόρνταν είχε στην κατοχή του τουλάχιστον πέντε Ferrari σε όλη του τη ζωή, με τις περισσότερες να έρχονται στην κατοχή του κατά τη διάρκεια της «χρυσής» δεκαετίας του 1990, παίζοντας για τους Chicago Bulls. Βέβαια, συνέχισε να προσθέτει σπάνια μοντέλα στη συλλογή του και μετά τη «συνταξιοδότησή» του.

Όταν τα πούλησε ή τα… δώρισε, τα αυτοκίνητα χάνονταν από… τα ραντάρ, χωρίς να εξαφανίζονται τα ίχνη τους. Με μια εξαίρεση: μια Ferrari 550 Maranello του 1997 σε χρώμα Rosso Barchetta, η οποία βρέθηκε μετά από 24 χρόνια.

Από την αγορά στην πώληση

Η Ferrari 550 Maranello παραδόθηκε στον Μάικλ Τζόρνταν στις 29 Μαΐου 1997. Την αγόρασε μέσω της Foreign Cars Italia, μιας θρυλικής αντιπροσωπείας με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα. Το αυτοκίνητο παραδόθηκε περίπου δύο εβδομάδες πριν τις 13 Ιουνίου 1997, τη νύχτα που κέρδισε το 5ο του πρωτάθλημα NBA με τους Chicago Bulls.

Εκείνο το βράδυ, φωτογραφήθηκε να οδηγεί τη συγκεκριμένη Ferrari, καθώς έφευγε από το United Center, με ένα πούρο στο χέρι.

Η Ferrari είχε χρώμα Rosso Barchetta αντί για το διάσημο Rosso Corsa και επειδή ο Τζόρταν έχει ύψος 1,98 μέτρα, τα καθίσματα και οι επενδύσεις στο εσωτερικό είχαν ελαφρώς τροποποιηθεί, ώστε τα γόνατά του να μην χτυπούν την κολόνα του τιμονιού.

Βρέθηκε μετά από 10 χρόνια αναζήτησης

Ο Τζόρνταν πούλησε το αυτοκίνητο στις 4 Δεκεμβρίου 2002 στην αντιπροσωπεία Lake Forest Sports Cars. Στη συνέχεια, τα ίχνη του αυτοκινήτου χάθηκαν τελείως, ώσπου ο John Temerian, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Curated, το βρήκε μετά από δέκα χρόνια γιατί ποτέ δεν έγινε μέρος κάποιας δημοπρασίας ούτε βρέθηκε στην κατοχή κάποιου συλλέκτη.

Τελικά, ο Temerian ψάχνοντας παλιά φόρουμ βρήκε τον αριθμό πλαισίου και μετέβη στην Καλοφόρνια για να επικοινωνήσει με κάθε συνεργείο Ferrari στο Λος Άντζελες. Στόχος του να βρει κάποιον μηχανικό που να έχει εργαστεί πάνω στο αυτοκίνητο.

Πράγματι, ένας μηχανικός που γνώριζε το αυτοκίνητο κάλεσε τον ιδιοκτήτη και ο Temerian κατάφερε να το αγοράσει χωρίς καν να το δει από κοντά. Το αγόρασε τον Μάιο, δηλαδή περίπου 29 χρόνια αφότου ο Μάικλ Τζόρνταν φωτογραφήθηκε μαζί του για πρώτη φορά.

Το ευτυχές γεγονός είναι ότι το αυτοκίνητο είχε ακόμη όλα τα αρχεία σέρβις, το εργοστασιακό κιτ εργαλείων και το βιβλίο εγγύησης (με την υπογραφή του Τζόρνταν στο πορτμπαγκάζ). Λόγω όλων των παραπάνω, η αξία του οχήματος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια και μπορεί να φτάσει τα 2 εκατομμύρια δολάρια αν ποτέ βγει σε δημοπρασία.

Φωτογραφίες: We Αre Curated/Youtube