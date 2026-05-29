Ferrari 812 Competizione έγινε συντρίμμια (εικόνες)

Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της ζημιάς που έγινε σε αυτή τη σπάνια Ferrari 812 Competizione.

Ένα σπάνιο αυτοκίνητο με τα σήματα της Ferrari είχε άσχημη κατάληξη σε ατύχημα που έγινε στους δρόμους της Σκωτίας. Πρόκειται για μια 812 Compatizione, που εκτιμάται ότι σήμερα η αξία της αγγίζει και τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο άνηκε στον Thijs Timmermans, γνωστό έμπορο πολυτελών οχημάτων από την Ολλανδία. Επιπλέον, είχε γίνει ευρύτερα γνωστό το αυτοκίνητο μέσα από ένα βίντεο που είχε αναρτηθεί στο κανάλι AutoTopNL του YouTube, όπου είχε καταγραφεί να αγγίζει τα 350 χλμ./ώρα σε γερμανικό Autobahn.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό δεν υπάρχει κάποιο βίντεο που να φαίνεται η ταχύτητα που κινούνταν η Ferrari 812 Competizione. Ωστόσο, το αποτέλεσμα, όπως απεικονίζεται στις φωτογραφίες, είναι δυσάρεστο, όσον αφορά το αυτοκίνητο, αφού όπως αναφέρεται, ο οδηγός βγήκε αλώβητος από αυτό, χωρίς σοβαρό τραυματισμό.

Όσο για το supercar, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το εμπρός μέρος έχει διαλυθεί πλήρως, με το καπό να έχει φύγει από τη θέση του, ενώ και τα διάφορα αεροδυναμικά βοηθήματα που είναι από carbon έχουν αποκολληθεί και έχουν εκτοξευτεί μακριά στο δρόμο.

Αντίστοιχα μεγάλη είναι η ζημιά και στο πίσω μέρος, με την εικόνα του αυτοκινήτου να μην αφήνει υποσχέσεις για επισκευή. Κατά συνέπεια, ένα σπάνιο αυτοκίνητο βγαίνει οριστικά από την κυκλοφορία.

Φωτογραφίες: vdhautomotive