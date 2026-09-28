Ferrari Enzo: Ένα από τα πιο εμβληματικά hypercars βγήκε σε δημοπρασία

Πρόσφατα το αυτοκίνητο υποβλήθηκε σε αισθητική αποκατάσταση από την Carrozzeria Zanasi, το επίσημο βαφείο για όλες τις Ferrari Hypercars, τις εκδόσεις Tailor-Made και τη σειρά Icona.

Καμία άλλη μάρκα δεν είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του δημιουργού της όσο η Ferrari. Χτισμένη πάνω σε κάτι περισσότερο από τη θέληση για νίκη και την επιθυμία για πρωτιά, η εταιρεία εξελίχθηκε από ένα εργαστήριο που βελτίωνε και προετοίμαζε τα προπολεμικά αγωνιστικά της Alfa Romeo σε έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές σπορ αυτοκινήτων στον κόσμο, με κάθε επιτυχία να οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στον Il Commendatore.

Το τελευταίο hypercar που κατασκευάστηκε υπό τη δική του καθοδήγηση -η F40– έσπρωξε τα όρια των επιδόσεων περισσότερο από ποτέ, αποτελώντας το πιο εμβληματικό αυτοκίνητο της γενιάς της. Θα περνούσαν δεκατέσσερα χρόνια από τον θάνατό του μέχρι να εμφανιστεί ένα αυτοκίνητο αντάξιο να αφιερωθεί στη μνήμη του Enzo Ferrari.

Τα επίπεδα τεχνολογίας και επιδόσεων του αυτοκινήτου ήταν τόσο επαναστατικά, ώστε η Enzo δεν ήταν απλώς αφιερωμένη στον ίδιο αλλά πήρε το όνομά του. Ακολουθώντας τα βήματα των πιο σπουδαίων hypercars-ναυαρχίδων της εταιρείας, η καρδιά της Enzo ήταν ένας ολοκαίνουργιος ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας 5.998 κ.εκ., τοποθετημένος στο κέντρο, με απόδοση 651 ίππων, ξεπερνώντας κατά πολύ τους ανταγωνιστές του.

Φωτογραφία/RM Sotheby’s

Η ισχύς μεταδιδόταν στους πίσω τροχούς μέσω ενός αυτοματοποιημένου μηχανικού κιβωτίου «F1» με χειριστήρια αλλαγής σχέσεων πίσω από το τιμόνι, σχεδιασμένου από τη Graziano Trasmissioni. Οι επιθετικές αλλαγές σχέσεων, που συνοδεύονταν από έναν χαρακτηριστικό ήχο σαν μαστίγιο, δημιουργούσαν μια πραγματικά συγκλονιστική οδηγική εμπειρία.

Το υπόλοιπο αυτοκίνητο ήταν εξίσου ξεχωριστό με το ιδιαίτερο σύνολο κινητήρα-κιβωτίου. Όλα αυτά φιλοξενούνταν σε ένα προηγμένο πλαίσιο από ανθρακονήματα και αλουμίνιο, ενώ το αμάξωμα αποτελούνταν από σύνθετα πάνελ ανθρακονημάτων, σχεδιασμένα από τον Ken Okuyama της Pininfarina.

Η σχεδίαση, αποτέλεσμα τόσο εκτεταμένων δοκιμών σε αεροδυναμική σήραγγα όσο και της κυρίαρχης αγωνιστικής τεχνολογίας που είχε οδηγήσει τον Michael Schumacher από το ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στο άλλο, απομακρύνθηκε από τη μεγάλη πίσω αεροτομή που χαρακτήριζε την προκάτοχο F50 και επικεντρώθηκε στην παραγωγή κάθετης δύναμης.

Η βασιλική Enzo

Με επίσημα καταγεγραμμένη παραγωγή μόλις 400 αυτοκινήτων, η Ferrari Enzo είναι ένα σπάνιο και πολυπόθητο hypercar που θα αποτελούσε το καμάρι οποιασδήποτε συλλογής. Οι έμπειροι συλλέκτες, όμως, θα παρατηρήσουν ότι το σασί με αριθμό 136069 είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Η Enzo παρουσιάστηκε σε μια εποχή στην ιστορία της Ferrari κατά την οποία η χρωματική παλέτα για τα αυτοκίνητα δρόμου ήταν ακόμη αρκετά περιορισμένη, ειδικά σε σύγκριση με τις σημερινές επιλογές της Ferrari.

Η συντριπτική πλειονότητα των αυτοκινήτων βάφτηκε είτε κόκκινη, είτε κίτρινη, είτε μαύρη, ενώ λίγα επιλέχθηκαν σε διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε, του ασημί, του γκρι ή του λευκού.

Αν και ορισμένα από αυτά τα χρώματα ήταν σπάνια, απαιτούνταν πολύ ισχυρή επιρροή και ιδιαίτερη θέση του πελάτη για να επιτραπεί η επιλογή ενός πραγματικά μοναδικού χρώματος εκείνη την εποχή.

Και ήταν απολύτως ταιριαστό ένα τέτοιο αυτοκίνητο να παραγγελθεί από μέλος της βασιλικής οικογένειας του Μπρουνέι, η οποία έχει πλούσια ιστορία στην παραγγελία μοναδικών εργοστασιακών αυτοκινήτων. Η συγκεκριμένη Enzo βγήκε σε δημοπρασία από την RM Sotheby’s -οι προσφορές κλείνουν στις 30 Σεπτεμβρίου.

Με το Nero Opaco (Matte Black) να αποτελεί σήμερα ένα από τα δημοφιλέστερα χρώματα, είναι σχεδόν αδιανόητο ότι, σχεδόν δύο δεκαετίες πριν, αυτή η Enzo ήταν η πρώτη Ferrari hypercar που παραδόθηκε καινούργια από το εργοστάσιο σε αυτή την εντυπωσιακή απόχρωση.

Η κατασκευή της ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου 2004 και το ολοκληρωμένο αυτοκίνητο έφυγε από τα εργαστήρια του Μαρανέλο στις 15 Οκτωβρίου.

Το μοναδικό αυτό αυτοκίνητο παρέμενε στην κατοικία της οικογένειας στο Λονδίνο, όπου έκανε περιστασιακά την εμφάνισή του στους δρόμους, πριν μεταφερθεί αργότερα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Πρόσφατα το αυτοκίνητο υποβλήθηκε σε αισθητική αποκατάσταση από την Carrozzeria Zanasi, το επίσημο βαφείο για όλες τις Ferrari Hypercars, τις εκδόσεις Tailor-Made και τη σειρά Icona.

Με αποδείξεις συνολικού ύψους άνω των 110.000 ευρώ η Zanasi προχώρησε σε εκτεταμένες εργασίες στο αυτοκίνητο, αντικαθιστώντας όσα εξαρτήματα ήταν απαραίτητα, όπως τους διακόπτες που αποκτούν κολλώδη υφή με την πάροδο του χρόνου, τα εμπρός και πίσω φανάρια, το γυαλί του πίσω καπό, ενώ πραγματοποιήθηκε και πλήρης επαναβαφή στο υπέροχο αρχικό Nero Opaco, μαζί με μια σειρά από μικρότερες εργασίες.

Στον χώρο των κλασικών αυτοκινήτων, η βασιλική προέλευση θεωρείται εξαιρετικά επιθυμητή και συχνά αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης της αξίας για τα αυτοκίνητα που είχαν την τύχη να βρεθούν σε βασιλικά γκαράζ.

Με το χρώμα και τα χιλιόμετρα να αποτελούν συνήθως τους δύο σημαντικότερους παράγοντες διαφοροποίησης στη σημερινή αγορά συλλεκτικών αυτοκινήτων, είναι λογικό οι Enzo με λίγα χιλιόμετρα και μοναδικούς χρωματικούς συνδυασμούς να είναι οι πιο περιζήτητες.

Ωστόσο, αυτή η Enzo είναι μια κατηγορία από μόνη της.