Ferrari κόπηκε στα δύο – Χωρίς γρατζουνιά ο influencer οδηγός της

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστραλία, ενώ ο οδηγός εξήλθε από το όχημα χωρίς την παραμικρή γρατζουνιά.

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα, χωρίς την απώλεια ανθρώπινων ζωών, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του περασμένου Σαββάτου στη Χρυσή Ακτή του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, όταν ένας άνδρας έχασε τον έλεγχο της Ferrari του.

Αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν ένα αυτοκίνητο να επιταχύνει κατά μήκος του καναλιού στην παράκτια πόλη Mermaid Waters, πριν προσκρούσει στη λεωφόρο Rio Vista λίγο μετά τις 9:00 το πρωί του Σαββάτου.

Επρόκειτο για μια Ferrari SF90 Spider -με αξία που προσεγγίζει το 1 εκατ. ευρώ – ενώ οδηγός ήταν ο Influencer Sam Gordon, γνωστός στον χώρο των ακινήτων στη Χρυσή Ακτή, όπως αναφέρει το αυστραλιανό μέσο news24.

Το όχημα φέρεται να βγήκε από έναν κοντινό κυκλικό κόμβο, ανέβηκε στο κράσπεδο και στη συνέχεια προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε δέντρο.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε την εικόνα μετά το ατύχημα ως «σοκαριστική», λέγοντας ότι το να βλέπει κανείς το κομμένο στα δύο πολυτελές όχημα ήταν σαν να παρακολουθεί «ένα σπίτι πάνω σε τροχούς να καταστρέφεται».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός εξήλθε από το όχημα χωρίς την παραμικρή γρατζουνιά και στη συνέχεια τον είδαν να μαζεύει ψύχραιμα κομμάτια του αυτοκινήτου από τον δρόμο.

Ο Gordon, που από την περασμένη χρονιά, όταν απέκτησε το αυτοκίνητο, μοιραζόταν συχνά βίντεο με τη Ferrari του με τους 26.000 ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram μετά το ατύχημα. «Ήθελα απλώς να ενημερώσω όλους ότι είμαι καλά, είμαι μια χαρά», είπε.

«Ένα τεράστιο μπράβο στη Ferrari που κατασκευάζει απίστευτα αυτοκίνητα τα οποία σε ένα ατύχημα προστατεύουν πρώτα τον οδηγό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sam Gordon (@samgordonproperty)

Η Ferrari SF90 Spider κινείται από έναν V8 των 4.000 κυβικών (780 ίπποι) και τρεις συνολικά ηλεκτροκινητήρες (162 kW). Συνδυαστικά το plug-in υβριδικό σύστημα αποδίδει 1.000 ίππους και επιτρέπει στο μοντέλο να επιταχύνει από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο 2,5 δλ., ενώ για το «0-200» απαιτούνται 7 δλ.