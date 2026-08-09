Ferrari: Με το γκάζι στο πάτωμα πάει η ιταλική εταιρεία

Σε πείσμα των καιρών τα μοντέλα της Ferrari σημειώνουν αξιοσημείωτη ζήτηση, με τη λίστα των παραγγελιών να είναι γεμάτη μέχρι και το 2027.

Με την αγορά να είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, τόσο λόγω της ηλεκτροκίνησης, όσο και λόγω της στροφής στις προτιμήσεις των καταναλωτών, η Ferrari μοιάζει να βγαίνει αλώβητη από αυτή τη φάση. Δείχνει να ακολουθεί τους δικούς της κανόνες και μάλιστα να τις βγαίνουν όλα καλύτερα από όσο ίσως και η ίδια θα φαντάζονταν.

Οι πωλήσεις της πάνε περίφημα, με τη λίστα των παραγγελιών να είναι πλήρης μέχρι και το τέλος του 2027. Η ζήτηση είναι μεγάλη σημειώνοντας άνοδο μάλιστα, με τις παραγγελίες που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα να έχουν παράδοση από το 2028 και μετά.

Και αυτό σε μια περίοδο που ακόμα και στους κόλπους της Ferrari σημειώνονται μεγάλες αλλαγές, όπως αυτές αποτυπώνονται και από την έλευση της Luce. Ένα μοντέλο που αμφισβητήθηκε αρκετά, αλλά στην πράξη, όπως μαρτυρούν οι πωλήσεις της και σύμφωνα με την ίδια την ιταλική εταιρεία «υπάρχει μια υγιή ζήτηση σε όλες τις αγορές».

Μάλιστα η έλευση των νέων επικείμενων μοντέλων αναμένεται να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερη την εμπορική πορεία της Ferrari. Ενδεικτικά αναμένονται η Amalfi, η Testarossa, αλλά και οι 296 Speciale και 296 Speciale A. Παράλληλα οι παραγγελίες για την F80 σημειώνουν άνοδο, ενώ αναμένεται να προστεθεί και μια άκρως ενδιαφέρουσα έκδοση Spider για το μοντέλο, που θα προσελκύσει νέους πελάτες. Από την άλλη την άγουσα για τα αποδυτήρια παίρνουν οι: 296 GTS, Roma Spider και SF90 XX.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Ferrari επενδύει και στο πρώτο της SUV, την Purosangue, που τώρα θα αποκτήσει μια πιο ειδική έκδοση με τον κωδικό Handling Speciale. Παράλληλα στα σκαριά είναι η χειροκίνητη έκδοση της 12Cylindri, με το χαρακτηριστικό «χτένι» να παίρνει ξανά τη θέση του στην κεντρική κονσόλα μιας Ferrari.

Όσον αφορά τις πωλήσεις του έτους μέχρι τώρα, έχει ταξινομήσει 6.802 αυτοκίνητα και σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, είναι 285 λιγότερα. Ωστόσο, η χρονιά έχει ακόμα αρκετούς μήνες μέχρι να κλείσει, που σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση.

Εξάλλου, όπως και οι ίδιοι οι άνθρωποι της Ferrari υποστηρίζουν, η ιταλική μάρκα αυτή την περίοδο έχει την πιο ολοκληρωμένη και πιθανότατα την πιο ελκυστικά γκάμα που έχει ποτέ.