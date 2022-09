Ferrari Purosangue: O tempora, o mores

Η Ferrari είναι ένα από τα τελευταία κάστρα που πέφτουν απέναντι στη θύελλα που έχουν προκαλέσει τα τελευταία… πολλά χρόνια τα πάσης λογής SUV. Βέβαια, στην περίπτωση της νέας Purosangue, η οποία αποκαλύφθηκε με πάσα επισημότητα προ ολίγου από τους ανθρώπους του cavalino rampante στο Teatro del Silenzio στην Πίζα της Ιταλίας, δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε SUV, αλλά για μία πρόταση «σημείο των καιρών» που ενσωματώνει στο κατασκευαστικό της DNA όλα (ή σχεδόν όλα) τα γνώριμα χαρακτηριστικά του δημιουργού της. Όπως είναι, για παράδειγμα, οι επιδόσεις, η κομψότητα και η υψηλή τεχνολογία.

Η Ferrari αρνείται πεισματικά να χαρακτηρίσει την Purosangue ως «SUV», δηλώνοντας ότι «πρόκειται για το πρώτο 4θυρο και 4θέσιο μοντέλο στην 75χρονη ιστορία της». Την ίδια στιγμή υπερθεματίζει, και δεν κουράζεται να το επαναλαμβάνει, ότι οι πωλήσεις της νέας Purosangue δεν πρόκειται να ξεπεράσουν σε βάθος χρόνου ποσοστό μεγαλύτερο του 20% των συνολικών ταξινομήσεων της μάρκας ανά τον κόσμο, γεγονός που θα διατηρήσει τη μοναδικότητά της – αλλά και της ίδιας της ιταλικής εταιρείας.

We are delighted to introduce the #FerrariPurosangue, Maranello’s first ever four-door four-seater, sporting a naturally-aspirated V12.

Opening up new frontiers, #Ferrari has created a car that marries signature Prancing Horse performance with the ultimate in luxurious comfort. pic.twitter.com/nZ8JG8q7oo

