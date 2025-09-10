Ferrari Testarossa: Επέστρεψε στη ζωή με 1.050 ίππους

Η Ferrari δείχνει ότι δεν απαρνείται τη λαμπερή ιστορία της, κοσμώντας το νέο της επαναφορτιζόμενο υβριδικό δημιούργημα με μια βαριά ονομασία.

Στα πιο λαμπερά συρτάρια της πλούσιας ιστορίας της ανέτρεξε η Ferrari για το επόμενο κεφάλαιο της προϊοντικής της επίθεσης, «επαναφέροντας» στη ζωή ένα όνομα που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Το πνεύμα της θρυλικής Testarossa έχει αρχίσει να αιωρείται ήδη πάνω από την παγκόσμια αυτοκινητιστική σκηνή, μέσω της 849 Testarossa, η οποία αντικαθιστά την SF90 Stradale και γίνεται το ισχυρότερο μοντέλο μαζικής παραγωγής της εταιρείας.

Με πηγή ζωής ένα plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης 1.050 ίππων, η 849 Testarossa δείχνει γρήγορα τις προθέσεις της, οι οποίες επιβεβαιώνονται από την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 2,35 δλ., με τελική ταχύτητα 330 χλμ./ώρα. Την προσεχή άνοιξη θα αρχίσει να διατίθεται σε κουπέ αμάξωμα, ενώ λίγο αργότερα θα υπάρξει και έκδοση spider.

Σε επίπεδο σχεδίασης, η κεντρομήχανη 849 Testarossa βαδίζει σε σύγχρονα σχεδιαστικά μονοπάτια, με το εμπρός τμήμα να υιοθετεί το εντυπωσιακό, πλήρους πλάτους γραφικό που απαντάται στις F80 και 12Cilindri, ενώ το πίσω μέρος διαθέτει δύο εντυπωσιακές αεροτομές που παραπέμπουν στα αγωνιστικά πρωτότυπα της Ferrari των αρχών της δεκαετίας του ’70.

O σχεδιασμός του αμαξώματος δείχνει να είναι αποκομμένος από τη θρυλική 512 Testarossa του 1991, παρά την ονομασία. Το νέο αμάξωμα ξεχωρίζει και για τις ευμεγέθεις πλαϊνές εισαγωγές αέρα στις πόρτες που τροφοδοτούν τεράστια intercoolers προερχόμενους από την F80. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα εν λόγω αλουμινένια πάνελ χρειάστηκε δύο χρόνια για να βγουν σε παραγωγή, λόγω της δυσκολίας στη διαμόρφωση του σχήματος.

Η ψύξη ήταν το κύριο ζητούμενο, με τα intercoolers να έχουν κατά 20% μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με εκείνα της SF90 Stradale, ενώ εμφανώς μεγαλύτερες είναι και οι μπροστινές εισαγωγές αέρα. Το αμάξωμα της 849 Testarossa είναι κατά 8 χλστ. μακρύτερο από τη SF90 Stradale, υιοθετώντας στοιχεία που συνδράμουν στη δημιουργία 25% περισσότερης κάθετης δύναμης στα 240 χλμ./ώρα -με καθοριστική τη συμβολή του αεροδυναμικού «πλέγματος» κάτω από το αμάξωμα αλλά και τον νέο διαχύτη.

Μηχανικά, το αυτοκίνητο παραμένει σε μεγάλο βαθμό ίδιο με την plug-in hybrid SF90 που αντικαθιστά. Κάτω από το αμάξωμα δεσπόζει η ίδια διάταξη: ένας V8 biturbo κινητήρας 3.990 κ.εκ. σε συνεργασία με δύο ανεξάρτητα ηλεκτρικά μοτέρ στον εμπρός άξονα και ένα τρίτο ανάμεσα στον κινητήρα και το 8τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Η αυξημένη ισχύς οφείλεται κατά κύριο λόγο στους μεγαλύτερους σταθερής γεωμετρίας υπερσυμπιεστές που προέρχονται από την F8. Ανασχεδιασμένες είναι -μεταξύ άλλων- οι κυλινδροκεφαλές, το σύστημα εξαγωγής, το σύστημα βαλβίδων, αλλά και στο σύστημα ψεκασμού καυσίμου.

Ειδικότερα, ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 818 ίππους και 842 Nm ροπής, ενώ υπάρχει και μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 7,5kWh, που προσφέρει αυτονομία περίπου 29 χλμ σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία.

Σε σχέση με την SF90 Stradale βελτιωμένο είναι και το σύστημα πέδησης με μεγαλύτερους carbon-ceramic δίσκους και νέες δαγκάνες της Brembo.

Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει επίσης αναθεωρηθεί σε σημαντικό βαθμό, βασιζόμενο στο λογισμικό της 296 GTB, προσφέροντας ταχύτερες αλλαγές των σχέσεων. Σε συνεργασία με τον πίσω ηλεκτροκινητήρα, μεταδίδει την ισχύ μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης, η λειτουργία του οποίου επηρεάζεται από το σύστημα Slip Slide Control (9.0).

Η μεγάλη εξέλιξη στο λογισμικό είναι η ενσωμάτωση του Ferrari Integrated Vehicle Estimator (FIVE) που επενεργεί -μεταξύ άλλων- στη συμπεριφορά του ABS, του συστήματος ευστάθειας, του ελέγχου πρόσφυσης και της λειτουργίας torque-vectoring, ώστε να μεγιστοποιείται η ταχύτητα και η σταθερότητα.

Στο εσωτερικό έμφαση δίνεται στον οδηγό, με τιμόνι που συνδυάζει ψηφιακές και αναλογικές λειτουργίες, ενώ υπάρχουν και ψηφιακές οθόνες -μία εκ των οποίων βρίσκεται μπροστά από τον συνοδηγό.

Για το εσωτερικό, έχει εισαχθεί ένα νέο φινίρισμα Alcantara με την ονομασία Giallo Siena, που εναρμονίζεται με το εξωτερικό χρώμα Giallo Ambra. Αυτή η εκλεπτυσμένη και σπορ απόχρωση συμβάλλει στη δημιουργία ενός μοντέρνου και, ταυτόχρονα, χαλαρωτικού περιβάλλοντος, όπως αναφέρει η Ferrari.