Fiat 600: Επέκταση της γκάμας με έκδοση βενζίνης

Το ιταλικό B-SUV θα είναι διαθέσιμο και ως αμιγώς βενζινοκίνητο, ενσωματώνοντας τον νέο κινητήρα του ομίλου Stellantis.

Μετά το λανσάρισμα της ηλεκτρικής και υβριδικής έκδοσης, η Fiat επεκτείνει την γκάμα του 600 με μια αμιγώς βενζινοκίνητη επιλογή που σύμφωνα με την εταιρεία απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να «απολαμβάνουν μια απλή, άμεση και ελκυστική εμπειρία οδήγησης».

Η έκδοση ενσωματώνει τον νέο κινητήρα Turbo 100 του ομίλου Stellantis, ο οποίος θα εμπλουτίσει την γκάμα και του Peugeot 2008. Το 3κύλινδρο μοτέρ των 1.199 κ.εκ. αποδίδει 101 PS στις 5.500 σ.α.λ., με τη μέγιστη ροπή να ανέρχεται σε 205 Nm, από τις 1.750 σ.α.λ.

Μεταξύ άλλων, ο Turbo 100 φέρει νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης (350 bar), νέο σύστημα χρονισμού βαλβίδων που μειώνει τις εσωτερικές τριβές, καθώς και νέες κεφαλές εμβόλων – χαρακτηριστικά που συνδράμουν σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές ρύπων.

Στο Fiat 600 θα συνδυάζεται με νέο χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, προσφέροντας «μια πιο διαισθητική και άμεση αίσθηση οδήγησης, σύμφωνα με την παράδοση της Fiat για ειλικρινή, ανθρωποκεντρική κινητικότητα», σημειώνει η ιταλική εταιρεία.

Έκδοση 600 Street

Το ντεμπούτο του βενζινοκίνητου 600 Petrol πλαισιώνεται από μια έκδοση λανσαρίσματος για το μοντέλο. Αυτή ονομάζεται “600 Street” και θα παραχθεί σε 2.000 «κομμάτια».

Φέρει διχρωμία αμαξώματος, μαύρες λεπτομέρειες στα λογότυπα της Fiat, στις χειρολαβές των θυρών και στην μπροστινή μάσκα, αλλά και μαύρες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών.

Στο εσωτερικό, ο διάκοσμος φέρει μαύρη επένδυση οροφής, μαύρο ταμπλό και καθίσματα σε μαύρο και λευκό τα οποία προσθέτουν μια καθαρή, σύγχρονη αντίθεση που φωτίζει την καμπίνα και αναδεικνύει τον φρέσκο, αστικό χαρακτήρα της έκδοσης.

Υπενθυμίζεται ότι η υβριδική έκδοση του Fiat 600 είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από 24.500 ευρώ και αποδίδει 110 ίππους, ενσωματώνοντας αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.