Fiat Grande Panda: Τώρα και με κινητήρα βενζίνης 100 ίππων

Η Fiat πλαισιώνει την αμιγώς ηλεκτρική και 48βολτη υβριδική έκδοση με μια αμιγώς βενζινοκίνητη που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο.

Ακροβατώντας μεταξύ της σχεδίασης του εμβληματικού Panda του 1980 αλλά και τη σύγχρονης σχεδιαστικής γλώσσας της Fiat, το Grande Panda έχει εισέλθει στον εμπορικό στίβο με στόχο να ενισχύσει τις επιδόσεις του ιταλικού brand.

Μέχρι σήμερα το μοντέλο ήταν διαθέσιμο ως αμιγώς ηλεκτρικό με 113 PS (μπαταρία 44 kWh) και ως θερμικό με 48βολτη υβριδική υποβοήθηση (110 PS). Η γκάμα πλέον, ωστόσο, διευρύνεται με μια αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση που έχει ως πρωταγωνιστή έναν 3κύλινδρο 1.200άρη βενζινοκινητήρα 100 PS/205 Nm, ο οποίος συνδυάζεται με 6άρι μηχανικό κιβώτιο.

Ενσωματώνει τεχνολογία Start&Stop για μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην αστική οδήγηση, προσφέροντας μια παραδοσιακή και διαισθητική εμπειρία οδήγησης, ιδανική για πελάτες που εκτιμούν την απλότητα, την πρακτικότητα και την οικονομική απόδοση, όπως αναφέρει η Fiat.

Όλες οι εκδόσεις κινητήρων προσφέρονται στα επίπεδα εξοπλισμού POP, ICON και LA PRIMA. Η βασική (POP) δίνει έμφαση στην πρακτικότητα, ενσωματώνοντας χειροκίνητο κλιματισμό, απλοποιημένο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10”, υποδοχή για smartphone και πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας (6 αερόσακοι, Lane Keeping Assist, Active Emergency Braking, Driver Drowsiness Warning και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος).

Στην ICON προστίθενται πλήρης LED φωτισμός εμπρός και πίσω, καθώς και οθόνη αφής 10,25 ιντσών με ασύρματο mirroring smartphone, για περισσότερη κομψότητα και συνδεσιμότητα.

Στην κορυφή τοποθετείται η έκδοση LA PRIMA με ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, το βιώσιμο ταμπλό “Bambox”, επιπλέον ντουλαπάκι στο ανώτερο επίπεδο μπροστά από τον συνοδηγό, αυτόματο κλιματισμό, ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης και εμπρός αισθητήρες παρκαρίσματος με πίσω κάμερα.

Όλες οι εκδόσεις προσφέρονται σε 7 αποχρώσεις: Gelato White, Cinema Black, Passione Red, Acqua Azure, Limone Yellow, Lago Blue και Luna Bronze.