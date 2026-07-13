Fiat Grizzly και Grizzly Fastback: Με «όπλα» την ευρυχωρία και τη μεγάλη γκάμα κινητήρων

Τα δύο οικογενειακά μοντέλα αποκαλύφθηκαν σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον βίντεο.

Στις 11 Ιουλίου, ανήμερα της 127ης επετείου της, η Fiat αποκάλυψε τα Grizzly και Grizzly Fastback μέσω ενός βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο Olivier François, Διευθύνων Σύμβουλος της FIAT και Global CMO της Stellantis.

Η ιδέα του βίντεο βασίζεται σε μια απλή αλλά ξεχωριστή εικόνα: την παρουσίαση δύο νέων μελών της οικογένειας σε ένα απρόσμενο σκηνικό — ένα τοπικό ιταλικό ληξιαρχείο. Εκεί, μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία μετατρέπεται σε μια αυθόρμητη δοκιμαστική διαδρομή με τα Grizzly και Grizzly Fastback.

Όπως ανακοινώνει η Fiat, τα Grizzly και Grizzly Fastback σηματοδοτούν το επόμενο βήμα στη στρατηγική προϊόντων της ιταλικής μάρκας: δύο διαφορετικές εκδόσεις αμαξώματος, σχεδιασμένες για να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες πελατών, αλλά με την ίδια απλή και ευέλικτη φιλοσοφία.

Το Grizzly φέρνει στην κατηγορία των SUV ευρυχωρία, άνεση και πρακτικότητα για την καθημερινότητα, ενώ το Grizzly Fastback προσθέτει μια πιο δυναμική και ξεχωριστή σιλουέτα, διατηρώντας την ίδια έμφαση στη χρηστικότητα και στις ανάγκες της οικογένειας.

Το Grizzly έχει μήκος 4,4 μέτρα και σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες της καθημερινής ζωής: χώρους, άνεση και ευελιξία. Το Grizzly Fastback είναι λίγο μακρύτερο, στα 4,5 μέτρα, συνδυάζοντας κομψές αναλογίες, εκφραστικό σχεδιασμό και κορυφαία πρακτικότητα, με άφθονους εσωτερικούς χώρους και χώρο αποσκευών 600 λίτρων.

Τα μοντέλα θα διατίθενται με κινητήρες βενζίνης, ήπια υβριδικά (mild hybrid) και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, με ισχύ έως 145 ίππους, καθώς και με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ανάλογα με την αγορά.

Η γκάμα θα προσφέρεται σε 7 ζωντανές αποχρώσεις αμαξώματος και θα εξοπλίζεται με τεχνολογίες σχεδιασμένες ώστε να κάνουν την καθημερινή μετακίνηση ευκολότερη, πιο διαισθητική και πιο ευχάριστη, όπως εξηγεί η Fiat.

Τα Grizzly και Grizzly Fastback θα πραγματοποιήσουν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο, ενώ το εμπορικό τους λανσάρισμα αναμένεται να ξεκινήσει από το τελευταίο τρίμηνο του 2026.