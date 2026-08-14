Τρία Fiat έως 19.000 ευρώ: Pandina, 500 Hybrid και Grande Panda

Τα Pandina, Grande Panda και 500 Hybrid είναι τρία μοντέλα της Fiat που έχουν αστικό προσανατολισμό και προσφέρονται με αρχική τιμή που δεν ξεπερνά τα 19.000 ευρώ.

H Fiat είναι μία φίρμα που έχει συνδέσει το όνομά της με την αστική κινητικότητα. Μπορεί λίγα χρόνια πριν η εμπορική της παρουσία να είχε μπει στον αυτόματο πιλότο, μετά την απορρόφησή της ωστόσο από τον όμιλο Stellantis, οι Ιταλοί είναι έτοιμοι να επανακτήσουν την παλιά τους αίγλη.

Για το πετύχουν αυτό, ήταν απαραίτητη προϋπόθεση η ενίσχυση της γκάμας τους με προσιτά μοντέλα που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Έτσι και έκαναν. Πλέον, η Fiat προσφέρει τρία τέτοια μοντέλα με έντονα αστικό προσανατολισμό: το Pandina, το βραβευμένο Grande Panda και το 500ράκι.

Fiat Pandina από 15.290 ευρώ

Ο ερχομός του Grande Panda ανάγκασε σε ένα βαθμό την εταιρεία να δώσει νέο όνομα στο Panda, ώστε να αποφύγει τον «κανιβαλισμό» των δύο αυτοκινήτων. To Pandina λοιπόν, είναι ουσιαστικά το γνωστό μας Panda, έχει τις ίδιες διαστάσεις (μήκος 3,69 μ., πλάτος 1,66 μ., ύψος 1,55 μ. και μεταξόνιο 2,3 μ.) και προσφέρεται με το ίδιο κινητήριο σύνολο.

Πιο συγκεκριμένα, πηγή ισχύος του αυτοκινήτου είναι ένας ήπια υβριδικός 3κύλινδρος κινητήρας βενζίνης 1,0 λίτρου άμεσου ψεκασμού που αποδίδει 65 ίππους και 92 Nm ροπής στις 3.250 σ.α.λ.. Συνεργάζεται αρμονικά με κιβώτιο έξι σχέσεων και διακρίνεται για την οικονομία καυσίμου που προσφέρει στον οδηγό του, με τη μάρκα να ανακοινώνει μέση κατανάλωση 4,8 λτ./100 χιλιόμετρα. Ταυτόχρονα, το μοντέλο, επειδή εκπέμπει πολύ χαμηλούς ρύπους, έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και μπορεί να κινείται καθημερινά μέσα στο Δακτύλιο.

Χάρη στη νέα προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας, η οποία παρέχει όφελος ύψους 3.200 ευρώ, το Pandina ξεκινάει από 15.290 ευρώ στην έκδοση «Icon».

Fiat Grande Panda από 17.590 ευρώ

Το Fiat Grande Panda, το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα 2026», είναι ένα από τα φθηνότερα μικρά SUV της ελληνικής αγοράς. Η τιμή εκκίνησης των 17.590 ευρώ (με την ισχύουσα προωθητική ενέργεια) αφορά τη βενζινοκίνητη έκδοση. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας σύγχρονος 3κύλινδρος turbo κινητήρας 1,2 λίτρων που αποδίδει 100 ίππους και 205 Nm ροπής και συνδυάζεται με 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο.

Ο ίδιος κινητήρας είναι η βάση της υβριδικής έκδοσης των 110 PS, η οποία ξεκινά από 21.390 ευρώ και προσφέρει καλύτερη αποδοτικότητα στην πόλη. Για όσους θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση, υπάρχει και πλήρως ηλεκτρική εκδοχή με 113 ίππους, μπαταρία 44 kWh και αυτονομία έως 320 χλμ. (WLTP), με τιμή από 21.190 ευρώ.

Fiat 500 Hybrid από 18.990 ευρώ

Το Fiat 500, ένα από τα μοντέλα που έχει τη δική του μεγάλη κληρονομιά στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης, συνεχίζει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με 12βολτο ήπια υβριδικό σύνολο που υπόσχεται περισσότερη εξοικονόμηση καυσίμου, παράγοντας παράλληλα χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.

Κινείται χάρη στον κινητήρα FireFly 1,0 λτ. ισχύος 65 PS, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, καθώς και σύστημα Stop&Start. Η συγκεκριμένη διάταξη εξασφαλίζει μέση κατανάλωση 5,2 λτ./100 χλμ. σε μικτές συνθήκες, ενώ όσον αφορά στις εκπομπές ρύπων, η μάρκα ανακοινώνει 117 γραμ.CΟ2/χλμ. νούμερο που το απαλλάσσει από τέλη κυκλοφορίας και του επιτρέπει να κινείται καθημερινά μέσα στο Δακτύλιο.

Η εισαγωγική τιμή για το επίπεδο εξοπλισμού Pop είναι οι 18.990 ευρώ, ενώ το πολύ πλούσιο Icon ξεκινάει στις 19.990 ευρώ. Το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού La Prima κοστίζει από 22.490 ευρώ.