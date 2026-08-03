Fiat: Σημαντική αύξηση στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026

Ισχυρή άνοδο της τάξης του 21,7% κατέγραψε η Fiat το πρώτο εξάμηνο του 2026 στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αύξηση της τάξης του 21,7% κατέγραψε η Fiat στις ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων το πρώτο εξάμηνο του 2026 στις χώρες της Ευρώπης (EU29) συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Το μερίδιο αγοράς της ανήλθε σε 3,3%, αυξημένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η Ιταλία παραμένει η μεγαλύτερη αγορά της Fiat, με τη μάρκα να καταγράφει μερίδιο 12,6% κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, αυξημένο κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ισχυρή πρόοδος καταγράφηκε επίσης στη Γαλλία, όπου οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 35,8%, καθώς και στη Γερμανία, όπου η ιταλική μάρκα σημείωσε αύξηση 24,6%.

Η θετική δυναμική επεκτάθηκε και σε αρκετές άλλες βασικές αγορές, μεταξύ των οποίων η Πολωνία (+35,1%), το Βέλγιο-Λουξεμβούργο (+15,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+16,7%) και η Πορτογαλία (+11,6%). Η Αυστρία κατέγραψε μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται κατά 74,5% και το μερίδιο αγοράς να φτάνει το 2,5%.

Η επίδοση της Fiat οφείλεται κυρίως στη δυναμική των βασικών μοντέλων της, ξεκινώντας από την ηγετική της θέση στην κατηγορία “Α” σε ολόκληρη την Ευρώπη, με πρωταγωνιστές τα Pandina και 500.

Επιπλέον, το Grande Panda επιβεβαιώνει ήδη τη δυναμική παρουσία του στην αγορά, αναδεικνυόμενο σε βασικό μοχλό ανάπτυξης στην κατηγορία των hatchback της κατηγορίας “Β”, όπου κατέχει την πρώτη θέση στην Ιταλία και κατατάσσεται ως το τρίτο μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις συνολικά στη χώρα.