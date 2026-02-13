Fiat Topolino Corallo: Φρέσκο χρώμα, νέες ψηφιακές νότες

Ντυμένο σε χρώμα κοραλί και εξοπλισμένο με μεγαλύτερη οθόνη, το Fiat Topolino Corallo έρχεται να προσδώσει στις αστικές μετακινήσεις ακόμα περισσότερη ζωντάνια.

Προτάσσοντας παιχνιδιάρικη διάθεση, μηδενικές εκπομπές ρύπων και διαστάσεις που επιτρέπουν την απρόσκοπτη κίνηση εντός της πόλης, το Fiat Topolino έχει καθιερωθεί ως μία από τις δημοφιλέστερες προτάσεις βιώσιμης αστικής μετακίνησης.

Για να ενισχύσει περαιτέρω τη δημοφιλία του, η Fiat παρουσίασε το Topolino Corallο, που περιλαμβάνει το ζωντανό νέο χρώμα Corallo (κοραλί) και έναν ολοκαίνουργιο ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Η απόχρωση Corallo προφέρει ακόμα περισσότερη ζωντάνια στο Topolino, και μια φρέσκια, συναισθηματική νότα, συμπληρώνοντας το γνωστό χρώμα Verde Vita στο οποίο ήδη διατίθεται το μοντέλο.

Το Topolino αποκτά, επιπλέον, πιο… digital χαρακτήρα με τον ολοκαίνουργιο ψηφιακό πίνακα οργάνων, που μετάλωσε από 3,5’’ σε 5,7’’, με συνολική επιφάνεια πίνακα 8,3’’. Ο νέος ψηφιακός πίνακας της Topolino εισάγει απλοποιημένα γραφικά, βελτιωμένη αναγνωσιμότητα και ελαφρύτερη, φιλική οπτική γλώσσα, όπως αναφέρει η Fiat.

Το Topolino έχει μήκος 2,53 μέτρα, ενώ ενσωματώνει μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 5,4 kWh που εξασφαλίζει έως και 75 χλμ. αυτονομίας -εντός πόλης, η οποία αποτελεί άλλωστε το μοναδικό πεδίο δράσης του μοντέλου.

Στην Ελλάδα το Fiat Topolino προσφέρεται στο χρώμα Verde Vita (δείτε παρακάτω φωτογραφία), στην τιμή των 11.100 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτή η κρατική επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Διαθέσιμο είναι και το Topolino Dolce Vita που αποτελεί την «ανοιχτή» έκδοση του οχήματος.