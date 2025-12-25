Φιλί ζωής από τη Samsung στη γερμανική ZF – Το deal των 1,5 δισ. ευρώ

Με την εξαγορά της μονάδας ADAS της ZF, η Samsung διεισδύει περαιτέρω στον κλάδο του αυτοκινήτου, προσφέροντας παράλληλα σανίδα σωτηρίας στη γερμανική εταιρεία.

Συμφωνία ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την εξαγορά της μονάδας συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) της γερμανικής εταιρείας ZF Friedrichshafen ανακοίνωσε η Samsung Electronics την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στη Harman, θυγατρική της Samsung στον τομέα της τεχνολογίας αυτοκινήτων και στη βιομηχανία ήχου, να αποκτήσει πρόσβαση σε προϊόντα και τεχνολογίες που συνδέονται με συστήματα υποβοήθησης οδηγού, συμπεριλαμβανομένων εμπρόσθιων καμερών οχημάτων και ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου για τα συστήματα ADAS.

Όπως αναφέρει η Samsung, η εξαγορά θέτει τις βάσεις για μελλοντικές λύσεις κεντρικής υπολογιστικής ισχύος που με τη σειρά τους θα συνδράμουν στην εξέλιξη λειτουργιών ασφαλείας, αυτοματοποιημένης και υποβοηθούμενης οδήγησης, καθώς και εμπειριών χρήστη πάνω σε μια κοινή πλατφόρμα.

«Με την απλοποίηση του σχεδιασμού των συστημάτων, τη μείωση της πολυπλοκότητας ενσωμάτωσης και την ενίσχυση πιο αποδοτικών κύκλων καινοτομίας, η Harman δίνει τη δυνατότητα στους OEMs να αναπτύσσουν και να κλιμακώνουν μοναδικές, προσαρμοσμένες στο εκάστοτε πλαίσιο εμπειρίες οδήγησης». Σύμφωνα με τη Samsung, το deal θα ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη συμφωνία της Samsung φέτος, μετά την ανακοίνωση, τον περασμένο Μάιο, του deal, ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την αγορά της γερμανικής εταιρείας συστημάτων ψύξης FlaktGroup.

Η ZF Friedrichshafen, με έδρα στη νοτιοδυτική Γερμανία, είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ανταλλακτικών αυτοκινήτων στον κόσμο και πέρυσι ανακοίνωσε έσοδα άνω των 41 δισ. ευρώ.

Το 2024, ωστόσο, ανακοίνωσε πλάνο για την κατάργηση έως και 14.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία. Η ZF είχε αναφέρει ότι η αναδιάρθρωση κατέστη αναγκαία λόγω ασφυκτικών πιέσεων από τον ανταγωνισμό και χαμηλής ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.