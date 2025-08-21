Ford: Εξετάζει τη δημιουργία off-road supercar με 1.000 ίππους

«Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά και συνήθως αυτό καταλήγει σε κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της μπλε οβάλ μάρκας.

Αποφασισμένη να εκδημοκρατίσει την ηλεκτροκίνηση είναι η Ford, ανακοινώνοντας πρόσφατα την επερχόμενη δημιουργία μιας νέας οικογένειας προσιτών μηδενικών ρύπων μοντέλων.

Αυτά θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιό της στο Κεντάκι των ΗΠΑ, με πρώτο ένα τετράθυρο μεσαίου μεγέθους pick-up που θα περάσει τη γραμμή συναρμολόγησης το 2027 και θα κοστίζει περίπου 30.000 δολάρια.

Η μπλε οβάλ μάρκα, ωστόσο, έχει και άλλα σχέδια, ενώ μεταξύ άλλων δείχνει να εξετάζει την κατασκευή ενός supercar που θα κινείται εκτός δρόμου.

«Κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει κατασκευάσει ένα supercar για χαλίκι, λάσπη και χώμα. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, και συνήθως αυτό καταλήγει σε κάτι», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford, Jim Farley, μιλώντας στο podcast Hot Pursuit του Bloomberg.

Εξήγησε ότι έχει ζητήσει από τους μηχανικούς του να σχεδιάσουν ένα υπεραυτοκίνητο εκτός δρόμου με «1.000 ίππους και μερικώς ηλεκτρικό» σύστημα, επισημαίνοντας την επιτυχία των εκδόσεων Raptor.

Σύμφωνα με τον Farley, αν η μάρκα ετοίμαζε ένα εκρηκτικό off-road μοντέλο, αυτό θα ακολουθούσε τη συνταγή της Mustang GTD, δηλαδή θα είχε υψηλή τιμή και θα παραγόταν σε περιορισμένα κομμάτια.

Η τιμή της Mustang GTD στις ΗΠΑ ανέρχεται σε 327.000 δολάρια, και η παραγωγή της περιορίζεται σε μόλις 300 κομμάτια. Επομένως, η κατοχή του εκτός δρόμου «πυραύλου» με 1.000 ίππους θα αποτελεί προνόμιο μόλις λίγων.