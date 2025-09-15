Ford Focus: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή

Η μπλε οβάλ μάρκα φαίνεται ότι έχει στα σχέδιά της να δώσει συνέχεια στον θρύλο του Ford Focus, μετατρέποντάς το σε ένα ολοκαίνουργιο SUV.

Αδιάζει η κλεψύδρα για το Focus, με τη Ford να ετοιμάζεται να δώσει τέλος στην παραγωγή του μοντέλου, το οποίο αγαπήθηκε για την πρακτικότητα αλλά και τον fun-to-drive χαρακτήρα του.

Σύμφωνα, ωστόσο, με το Autocar, η αποχή του Focus από τα αυτοκινητιστικά δρώμενα δεν θα διαρκέσει για πολύ, καθώς η μπλε οβάλ μάρκα φαίνεται ότι θα το τοποθετήσει ξανά στην αγορά το 2027, υπό τη μορφή ενός SUV.

Όπως αναφέρεται, το νέο Focus δεν θα αντικαταστήσει το μεσαίου μεγέθους SUV Kuga, αλλά θα σταδιοδρομήσει παράλληλα ως ένα ξεχωριστό μοντέλο με υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης.

Αμφότερα τα οχήματα αναμένεται να κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια, ενώ φαίνεται ότι θα έχουν παρόμοιες διαστάσεις -ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη για δαπανηρές αλλαγές στη γραμμή παραγωγής- και θα μοιράζονται αρκετά βασικά εξαρτήματα.

Παράλληλα, είναι πολύ πιθανόν να βασίζεται στην πλατφόρμα “C2” που αξιοποιήθηκε στην τελευταία γενιά του Focus και συνεχίζει να χρησιμοποιείται από μια πληθώρα μοντέλων -από σεντάν μέχρι SUV, όπως και στην τρέχουσα γενιά του Kuga.

Η στρατηγική αναβίωσης ιστορικών ονομάτων δεν αποτελεί κάτι καινούργιο για τη Ford, όπως αποδεικνύεται από τα μοντέλα Mustang, Puma και Capri.