Ford και Geely: Στο τραπέζι πιθανή συνεργασία για κατασκευή αυτοκινήτων στην Ευρώπη

Η Ford θα αντλούσε τεχνογνωσία σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς, ενώ η Geely θα παρέκαμπτε τους δασμούς της ΕΕ.

Σε συζητήσεις για πιθανή συνεργασία φαίνεται ότι βρίσκονται Ford και Geely, εν μέσω της τάσης των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών να επιζητούν συμπράξεις, με στόχο των μετριασμό του κόστους τεχνολογίας και παραγωγής.

Επικαλούμενο πηγές, το Reuters αναφέρει ότι οι συζητήσεις επικεντρώνονται στη χρήση εργοστασιακού χώρου της Ford στην Ευρώπη από τη Geely για την παραγωγή οχημάτων για την περιοχή.

Παράλληλα, έχουν εξετάσει ένα ενδεχόμενο πλαίσιο για διαμοιρασμό τεχνολογιών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης, σύμφωνα με δύο πηγές.

Οι συνομιλίες για την ευρωπαϊκή παραγωγή οχημάτων βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο, με τη Ford να στέλνει αυτή την εβδομάδα αντιπροσωπεία στην Κίνα για να ενισχύσει τις συζητήσεις, μετά από συναντήσεις την προηγούμενη εβδομάδα στο Μίσιγκαν μεταξύ ανώτερων στελεχών της κινεζικής Geely και της αμερικανικής Ford.

Όταν ζητήθηκε από το Reuters ένα σχόλιο από τις δύο αυτοκινητοβιομηχανίες, η Geely αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Ford δήλωσε ότι «συζητά συνεχώς με πολλές εταιρείες σε διάφορα θέματα. Μερικές φορές οι συζητήσεις υλοποιούνται, μερικές όχι».

Μια τέτοια συνεργασία θα επέτρεπε στη Ford να καλύψει το τεχνολογικό κενό σε τομείς όπως τα συνδεδεμένα οχήματα και η αυτονομία, που αποτελούν προτεραιότητα για την Tesla και τονίζονται έντονα από κινεζικές εταιρείες. Σημειώνεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της της Ford, Jim Farley, έχει εστιάσει στην ανάγκη να μειωθεί το ανταγωνιστικό κενό με την Κίνα, χαρακτηρίζοντας την παγκόσμια ηγεσία της Κίνας στα ηλεκτρικά και συνδεδεμένα οχήματα «το πιο ταπεινωτικό πράγμα που έχω δει».

Από την άλλη, η παραγωγή οχημάτων χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά εργοστάσια της Ford, πιθανώς στη μονάδα της Βαλένθια στην Ισπανία, θα βοηθούσε τη Geely να αποφύγει τους δασμούς της ΕΕ για ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής, που φτάνουν έως και 37,6%.

Με πληροφορίες από Reuters