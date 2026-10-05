Ford: Ο «Εργαζόμενος του Μήνα» είναι ένα γεράκι

Ο El Charro δεν είναι ένας συνηθισμένος φύλακας. Έχει ύψος περίπου 60 εκατοστά και περιπολεί στους ουρανούς πάνω από ένα εργοστάσιο στο Μεξικό.

Το εργοστάσιο της Ford Motor στο Hermosillo του Μεξικού συναρμολογεί περισσότερα από 300.000 pickup και SUV τον χρόνο, απασχολώντας 4.300 εργαζομένους και έναν φύλακα ασφαλείας που είναι γνωστός ως «El Charro».

Ο El Charro, ένας συνηθισμένος όρος για τον Μεξικανό καουμπόι, δεν είναι ένας συνηθισμένος φύλακας. Έχει ύψος περίπου 60 εκατοστά και περιπολεί στους ουρανούς πάνω από το εργοστάσιο στη βόρεια μεξικανική πόλη.

Τα περιστέρια είχαν κατακλύσει το εργοστάσιο εδώ και χρόνια, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία. Μπορούν να μπουν σε φωτιστικά σώματα και εξοπλισμό του εργοστασίου, ενώ η αφαίρεση των περιττωμάτων τους από οχήματα που μόλις έχουν βαφτεί μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι, σημειώνει η Wall Street Journal.

«Η παρουσία πουλιών στο εσωτερικό δημιουργεί πολλούς κινδύνους», δήλωσε ο Jesus Teran, υπεύθυνος κεντρικής συντήρησης στο εργοστάσιο του Hermosillo.

Τίποτα δεν κατάφερε να διώξει τα περιστέρια

Όταν το πρόβλημα άρχισε να ξεφεύγει από τον έλεγχο πριν από μερικά χρόνια, οι υπεύθυνοι του εργοστασίου ανέλαβαν δράση.

Δοκίμασαν να αναπαράγουν δυνατούς ήχους μεγαλύτερων πτηνών. Τοποθέτησαν ακόμη και αντίγραφα από «μάτια αρπακτικών» στα σημεία όπου συγκεντρώνονταν τα περιστέρια.

Τίποτα δεν λειτούργησε.

Τα πουλιά είχαν εξοικειωθεί τόσο πολύ με το εργοστάσιο, ώστε πολλά από αυτά περίμεναν ακόμη και να ανοίξουν οι πόρτες στις εγκαταστάσεις, προτού μπουν ορμητικά στο εσωτερικό.

Ο Teran, ο οποίος εργάζεται στη Ford εδώ και 25 χρόνια, δήλωσε ότι το προσωπικό του Hermosillo αναζητούσε άλλες μεθόδους για να απομακρύνει τα περιστέρια, ιδιαίτερα μια ομάδα πουλιών που είχε φτιάξει φωλιές μέσα στο εργοστάσιο.

Η ομάδα της Ford βρήκε έναν γερακάρη, ο οποίος έφερε ένα γεράκι με το όνομα Chalino. Ωστόσο, η επιχείρηση αντιμετώπισε αμέσως πρόβλημα.

Κατά τη διάρκεια μιας περιπολίας στο εργοστάσιο του Hermosillo, ο Chalino συγκρούστηκε με ένα άλλο γεράκι. Τα δύο πουλιά πέταξαν μαζί και δεν επέστρεψαν ποτέ.

Ο γερακάρης ζήτησε ενισχύσεις και, τον Ιούλιο του 2025, ο «ιπτάμενος καουμπόι» έφτασε για να αποκαταστήσει την τάξη.

Ο El Charro πιάνει δουλειά

Ο El Charro τρέφεται πριν εμφανιστεί στη βάρδιά του, η οποία συνήθως ξεκινά το απόγευμα και διαρκεί δύο έως τρεις ώρες.

Σε μια τυπική ημέρα εργασίας, ο El Charro καλύπτει περίπου το μισό εξωτερικό του κτιρίου, αναζητώντας συστηματικά τα σημεία όπου συγκεντρώνονται τα περιστέρια και υποδεικνύοντας στο προσωπικό της Ford τις φωλιές, οι οποίες στη συνέχεια απομακρύνονται.

Ο El Charro είναι ένα σπάνιο πτηνό, δήλωσε η Jennifer Coulson, αντιπρόεδρος του Raptor Research Foundation.

Όπως εξήγησε, η αμερικανική κυβέρνηση θέτει αυστηρούς περιορισμούς στον αριθμό εκείνων που διαθέτουν άδεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων από ανεπιθύμητα πτηνά.

Φωτογραφία: Ford/Wall Street Journal

Η χρήση αρπακτικών για τον έλεγχο των πτηνών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ως μια πιο ανθρώπινη εναλλακτική λύση στη δηλητηρίαση ή τη θανάτωσή τους, σύμφωνα με την Coulson.

Τα αεροδρόμια χρησιμοποιούν αρπακτικά πτηνά για να απομακρύνουν μικρότερα πουλιά που θα μπορούσαν να συγκρουστούν με αεροπλάνα και ελικόπτερα. Οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων προσλαμβάνουν μερικές φορές γερακάρηδες για να κρατούν τους γλάρους μακριά από τα σκουπίδια, ενώ οινοποιεία μπορούν να χρησιμοποιούν αρπακτικά για να απομακρύνουν πουλιά που τρέφονται με τα σταφύλια.

«Ο στόχος δεν είναι να σκοτώσουμε το θήραμα, αλλά να το τρομάξουμε ώστε να μην επιστρέψει», δήλωσε η Coulson.

300 πτήσεις και 1.170 ώρες στον αέρα

Η Ford αναφέρει ότι το γεράκι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 300 πτήσεις, έχοντας συμπληρώσει συνολικά πάνω από 1.170 ώρες στον αέρα, επιτυγχάνοντας περίπου 80% μείωση των ενδείξεων δραστηριότητας των πουλιών στις περιοχές γύρω από το εργοστάσιο.

«Έχει φέρει πολύ καλά αποτελέσματα», δήλωσε ο Teran.

«Είναι κοινωνικά αρπακτικά πτηνά, κάτι που είναι ασυνήθιστο», εξήγησε. Αυτό τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για εκπαίδευση, καθώς γρήγορα αντιλαμβάνονται ότι ο γερακάρης «εργάζεται για αυτά και μαζί τους».

Τα γεράκια έχουν επίσης τη φυσική ικανότητα να κυνηγούν σε απαιτητικά περιβάλλοντα, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικά στο να διώχνουν τα περιστέρια που συγκεντρώνονται μέσα σε ένα εργοστάσιο.

Οι εργαζόμενοι στο Hermosillo φαίνεται πως έχουν συμπαθήσει ιδιαίτερα την παρουσία του El Charro, σύμφωνα με τον Teran. Πολλοί ζητούν να φωτογραφηθούν μαζί του κάθε φορά που το γεράκι βρίσκεται μαζί με τον ιδιοκτήτη του.