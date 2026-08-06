Ford: Προειδοποιεί για είσοδο της Κίνας στην αμερικανική αγορά

Οι ΗΠΑ απαγορεύουν επί του παρόντος τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα μέσω δασμών περίπου 100%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, δήλωσε στους υπαλλήλους του ότι η εταιρεία προετοιμάζεται για την πιθανότητα οι Κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων να εισέλθουν στην αμερικανική αγορά τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, παρόλο που η χώρα έχει θέσει πολυάριθμα εμπορικά εμπόδια στα αυτοκίνητα από την Κίνα, σύμφωνα με τρία άτομα που παρακολούθησαν τη συνάντηση.

Ο Τζιμ Φάρλεϊ είναι από τους πιο ισχυρούς υποστηρικτές της άποψης για το πόσο ανταγωνιστικοί είναι οι κινεζικοί γίγαντες αυτοκινήτων όπως η BYD. Η Ford ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει μια νέα γενιά οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία σχεδίασε από την αρχή ώστε να ταιριάζουν με το κόστος και την αποδοτικότητα των κινεζικών εταιρειών, αναφέρει το Reuters.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Κίνα κατά μέτωπο», δήλωσε ο Τζιμ Φάρλεϊ σε μια εκδήλωση του Axios. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε να τους κρατήσουμε εκτός για πάντα και πρέπει να είμαστε σε θέση να τους νικήσουμε στο δικό τους παιχνίδι».

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν κερδίσει σημαντικό μερίδιο αγοράς στο γειτονικό Μεξικό και, βάσει εμπορικής συμφωνίας με τον Καναδά, επιτρέπεται να πωλούν εκεί περιορισμένο αριθμό ηλεκτρικών οχημάτων. Οι ειδικοί της αυτοκινητοβιομηχανίας βλέπουν τον Καναδά, ο οποίος είναι πολύ παρόμοιος με τον Αμερικανό γείτονά του, ως μια δοκιμαστική αγορά για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που είναι πρόθυμες να πουλήσουν σε Αμερικανούς καταναλωτές.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν δείξει αυξημένο ενδιαφέρον για αυτά τα μοντέλα, σύμφωνα με έρευνες, ειδικά καθώς οι οικονομικά προσιτές ηλεκτρικές επιλογές είναι ελάχιστες.

Οι ΗΠΑ απαγορεύουν επί του παρόντος τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα μέσω δασμών περίπου 100%, επιπλέον των κανόνων του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ που απαγορεύουν το κινεζικό λογισμικό από τα μοντέλα 2027.

Οι κανόνες για τα συνδεδεμένα οχήματα υιοθετήθηκαν τον Ιανουάριο του 2025 υπό τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, βάσει ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων, και έχουν διατηρηθεί σε ισχύ υπό την κυβέρνηση Τραμπ. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της Ford, έχουν εργαστεί για να λάβουν άδειες για να συνεχίσουν να πωλούν ορισμένα οχήματα που παράγονται στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία Ford δεν ανταγωνίζεται ακόμη τις κινέζικες μάρκες στις ΗΠΑ, τις ανταγωνίζεται στο εξωτερικό. Σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης των πωλήσεων στην αδυσώπητη αγορά της Ευρώπης, όπου οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες καταβροχθίζουν μερίδιο αγοράς, η Ford ανακοίνωσε πρόσφατα μια κοινοπραξία με την κινεζική Geely. Ενώ η συνεργασία επικρίθηκε από ορισμένους Αμερικανούς νομοθέτες, η Ford δήλωσε ότι ο κινεζικός ανταγωνισμός στην περιοχή ωθούσε κάθε αυτοκινητοβιομηχανία να γίνει «πιο λιτή και πιο έξυπνη», που ήταν ο στόχος πίσω από τη συμφωνία με την Geely.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ