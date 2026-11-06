Formula 1: Ποιος πήρε τη θέση του Ocon στη Haas

Κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου του Grand Prix του Μεξικού, ο Ocon, ο οποίος είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει από τη Haas στο τέλος της σεζόν, αντικαταστάθηκε από τον εφεδρικό οδηγό Ryo Hirakawa.

Ο Βραζιλιάνος οδηγός Rafael Camara θα αγωνιστεί με την ομάδα της Haas στο επερχόμενο Grand Prix του Σάο Πάολο, μετά την επιβεβαίωση από την ομάδα ότι ο Esteban Ocon δεν θα συμμετάσχει ξανά σε αγώνα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

«Έχουμε ενημερώσει τον Esteban Ocon ότι δεν θα επιστρέψει ως οδηγός της Haas για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής της Haas, Ayao Komatsu.

«Τέτοιου είδους αποφάσεις δεν λαμβάνονται ποτέ ελαφρά τη καρδία, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Μεξικού. Ωστόσο, τόσο τότε όσο και τώρα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή είναι η καλύτερη απόφαση για το μέλλον της ομάδας», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου του Grand Prix του Μεξικού, ο Ocon, ο οποίος είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει από τη Haas στο τέλος της σεζόν, αντικαταστάθηκε από τον εφεδρικό οδηγό Ryo Hirakawa.

Ο Ιάπωνας τερμάτισε στη δέκατη θέση και κατέκτησε έναν βαθμό στον πρώτο του αγώνα με την ομάδα. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) άνοιξαν τον δρόμο για τον Rafael Câmara, ο οποίος έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη Haas για το 2027, ώστε να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στη Formula 1.

Παρότι κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα περί έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ του Ocon και του Komatsu, ο Γάλλος οδηγός διέψευσε ότι συνέβη τέτοιο περιστατικό.

«Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τελικά μεταξύ της ομάδας και του Esteban παραμένουν εσωτερικό ζήτημα και θα συνεχίσουμε να σεβόμαστε τον ιδιωτικό χαρακτήρα των όσων διαδραματίστηκαν πίσω από κλειστές πόρτες», δήλωσε ο Komatsu.

Esteban Ocon

Ο Ocon δήλωσε την Κυριακή ότι, παρόλο που δεν υπήρξε βία, υπήρξε διαφωνία απόψεων μεταξύ του ίδιου και της ομάδας, χωρίς ωστόσο να θελήσει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Γάλλος οδηγός, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε 198 αγώνες της Formula 1 από το ντεμπούτο του το 2016, είχε υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τη Haas.