Formula 1: Πότε επιστρέφουν οι V8

Προηγουμένως, ανακοινώθηκε ότι η Formula 1 θα αγωνιστεί στην Αφρική για πρώτη φορά από το 1993, σε μια νέα εγκατάσταση που θα κατασκευαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό στη Ρουάντα.

Ο πρόεδρος της FIA, Mohammed Ben Sulayem, επιβεβαίωσε ότι η Formula 1 θα επιστρέψει στους κινητήρες V8 το 2030, σε εκδήλωση για την ανακοίνωση της επιστροφής της στην Αφρική.

Το πρωί της Τρίτης ανακοινώθηκε ότι η Formula 1 θα αγωνιστεί στην Αφρική για πρώτη φορά από το 1993, σε μια νέα εγκατάσταση που θα κατασκευαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό στη Ρουάντα. Ο αγώνας θα ονομάζεται «Grand Prix Αφρικής». Προγραμματίζεται να ενταχθεί στο καλεντάρι στις αρχές της δεκαετίας του 2030, στο πλαίσιο συμφωνίας διάρκειας 10 ετών.

Στην εκδήλωση για την ανακοίνωση του αγώνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Ρουάντα, το Κιγκάλι, παρουσία του προέδρου της χώρας, Paul Kagame, και του επικεφαλής της Formula 1, Stefano Domenicali, ο Ben Sulayem επιβεβαίωσε ότι η προσπάθειά του να επιστρέψει η F1 στους κινητήρες V8 θα προχωρήσει το 2030.

Η επιστροφή των αγώνων της Formula 1 στους κινητήρες V8 και η εγκατάλειψη των υβριδικών κινητήρων με τούρμπο, που εισήχθησαν το 2014, δεν αποτελούσε αντικείμενο αμφισβήτησης. Ωστόσο, παρέμενε ασαφές σε ποια ακριβώς αγωνιστική σεζόν θα επέστρεφαν οι V8.

Τόσο το 2030 όσο και το 2031 είχαν αναφερθεί ως πιθανές χρονιές επιστροφής, μετά την αποκάλυψη των αδυναμιών των νέων μονάδων ισχύος του 2026, οι οποίες βασίζονται σε κατανομή ισχύος 50-50 μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και των ενισχυμένων συστημάτων μπαταρίας.

Το 2025, η αναλογία ήταν περίπου 80-20 υπέρ του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν περισσότερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στους αγώνες Grand Prix, οι νέοι κανονισμοί του 2026, οι οποίοι ανακοινώθηκαν το 2022, προέβλεπαν εξίσωση της αναλογίας στο 50-50.

Αυτό σημαίνει ότι, όταν τα μονοθέσια εξαντλούν την ενέργεια της μπαταρίας τους, περνούν σε λειτουργίες ανάκτησης και επαναφόρτισης ενέργειας. Η συγκεκριμένη κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη κριτική από αρκετούς οδηγούς, μεταξύ των οποίων οι παγκόσμιοι πρωταθλητές Fernando Alonso, Max Verstappen και Lando Norris.

Ωστόσο, ο Ben Sulayem επιβεβαίωσε πλέον ότι οι κινητήρες V8 θα επιστρέψουν στις αρχές της επόμενης δεκαετίας και ότι η Ρουάντα θα χρησιμοποιεί αυτούς τους κινητήρες όταν ενταχθεί στο καλεντάρι.

«Το θετικό με το 2030 είναι ότι εργαζόμαστε από κοινού. Η παρουσίαση του νέου V8 θα γίνει το 2030, επομένως η Ρουάντα θα έχει αυτόν τον κινητήρα στον πρώτο αγώνα που θα φιλοξενήσει», δήλωσε ο Ben Sulayem κατά τη διάρκεια συζήτησης στην οποία συμμετείχαν επίσης οι Kagame και Domenicali.

«Όταν αναρωτηθήκαμε ποιοι είναι οι στόχοι της δημιουργίας αυτού του κινητήρα, το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ελαφρύτερα μονοθέσια. Έτσι, το βάρος τους θα είναι περίπου 80 κιλά ελάφρυτερο- αν και ίσως δεν θα έπρεπε να το αποκαλύπτω αυτό στον Τύπο αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, στόχος είναι η βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έτσι, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και το κόστος του κινητήρα, θα είναι μειωμένα κατά τουλάχιστον 50%. Τρίτον, όλα έχουν να κάνουν με τους φιλάθλους. Έχουν σημασία ο ήχος και όχι απλώς ο θόρυβος. Και πιστεύω ότι το ζήτημα δεν είναι η ωριμότητα της τεχνολογίας», σημείωσε.